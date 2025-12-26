Récord en la inversión por recuperar piezas patrimoniales

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Centro de Restauración de la Región de Murcia (CRRM), ha alcanzado en 2025 la mayor inversión de su historia en intervención sobre patrimonio mueble, con actuaciones valoradas en alrededor de 200.000 euros, una cifra récord desde la creación del Centro.

Esta cantidad económica se traduce en la intervención de 28 piezas de patrimonio mueble, además de más de 200 piezas arqueológicas, lo que supone uno de los mayores volúmenes de trabajo registrados por el CARM, tanto por número de bienes tratados como por la complejidad y relevancia de las obras intervenidas.

La inversión de este ejercicio está vinculada de manera especial a la actuación integral sobre la colección de la Fundación Adela Barba, destinada a enriquecer los fondos del Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM).

Esta intervención ha permitido la restauración de un conjunto excepcional de obras, con autores de primer nivel como Giulio Cesare Procaccini, Mateo Cerezo, José de Ribera o Frank Francken II.

Según la Comunidad, "los trabajos desarrollados han alcanzado los más altos estándares de excelencia técnica, lo que sitúa al Centro de Restauración como un referente en el ámbito de la conservación del patrimonio mueble".

Junto a estas actuaciones, el Centro ha desarrollado restauraciones de obras clave pertenecientes a la Asamblea Regional, al Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena, así como a templos y cofradías de la Diócesis de Cartagena.