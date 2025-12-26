La pensión media de la Región es la tercera más baja del país

La pensión media, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), fue de 1.175,29 euros en la Región de Murcia a 1 de diciembre de 2025, la tercera más baja del país, tras Galicia y Extremadura (1.133,09 y 1.114,20 euros, respectivamente), según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por tanto, la pensión media en la Región es 142,42 euros menos con respecto a la del conjunto del Sistema de la Seguridad Social en España, que alcanzó en el último mes del año la cuantía de 1.317,71 euros.

No obstante, la Comunidad experimentó un crecimiento en la pensión media del 4,93% en relación con el mismo mes del año anterior, superior al incremento del conjunto del país (4,42%).

En cuanto al número de pensiones, la cifra total ascendió a 270.235 en la Región de Murcia, lo que representa un incremento del 1,92% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por tipo de pensiones, a 1 de diciembre se registraron en la Región 161.571 de jubilación, con una media de 1.365 euros; 62.450 de viudedad, con 866,45 euros; 32.685 de incapacidad permanente, con 1.102,84 euros; 11.877 de orfandad, con 480,58 euros, y 1.652 a favor de familiares, con 723,66 euros.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de diciembre la cifra récord de 13.750,1 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 5,98% más que en igual mes de 2024.

En concreto, el Gobierno ha abonado 10.434.856 pensiones a más de 9,4 millones de personas en la nómina de diciembre, que asciende a 13.750 millones de euros.

Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, 10.054,1 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.203 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.278,7 millones; la de orfandad, a 177,7 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,7 millones.

Revalorización

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las pensiones que será efectiva el próximo 1 de enero. La subida es en 2026 del 2,7%, con carácter general, de acuerdo con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en aplicación de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida será del 7% en 2026, un porcentaje que será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplicará a las pensiones no contributivas.

Esta medida se aplicará a los más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y a los 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (1.054.935), orfandad (337.183) y en favor de familiares (46.784).

La revalorización también se aplicará a las 735.663 pensiones de Clases Pasivas, de los funcionarios públicos del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

En cuanto al número de pensionistas contributivos, en diciembre ascendió a 9,4 millones, que verán revalorizadas sus pensiones. De ellos, casi 4,8 millones son hombres y cerca de 4,7 millones, mujeres.

Según los cáculos del Ejecutivo, la revalorización supondrá, aproximadamente, 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. De esta forma, se garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo.

Pensión media de la jubilación

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.317,7 euros este mes, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), se sitúa en 1.512,7 euros mensuales.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.670,9 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.013,4 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.913 euros, y de 1.675,3 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en diciembre alcanzó los 937,6 euros al mes.

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en noviembre a 1.594,1 euros de media, según los últimos datos disponibles.

Jubilaciones demoradas y anticipadas

Entre enero y noviembre de 2025, último dato disponible, se han registrado 342.665 nuevas altas en pensiones de jubilación. Del análisis de los datos, se desprende que la cifra de jubilaciones anticipadas se ha reducido considerablemente y se sitúa por debajo del 30% del total (26,9%), dos puntos porcentuales menos que en 2024.

Son 92.069 jubilaciones anticipadas, lo que supone un descenso del 13,1% de respecto a 2019, cuando se anticipaba el 40% de las nuevas jubilaciones. El 73,1% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (250.554).

En este mismo período, el 11,1% de las altas correspondieron a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019. Son 37.920 altas de este tipo, mientras que en 2019 apenas llegaban a 14.000.

Edad Media de acceso a la jubilación

Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro y del menor adelanto, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en noviembre (último dato disponible) fue de 8,8 días en el caso de la pensión de jubilación y de 10,8 días en el caso de las pensiones de viudedad. El plazo máximo de resolución en estos procedimientos es de 90 días, tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

Brecha de género

En diciembre, 1.286.354 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 80% de sus titulares son mujeres (1.029.389). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 75,05 euros, que se revalorizará un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025.

Del total de pensiones complementadas, el 24,4% corresponde a pensionistas con un hijo (313.384); el 48,9% a beneficiarios con dos hijos (628.923); cerca de un 18% lo perciben con tres hijos (230.902), y por cuatro hijos, el 8,8% (113.144).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 33,20 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2024. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.