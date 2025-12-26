Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevas ayudas al empleo en la Región: un millón para abrir puertas a los parados de difícil inserción

La nueva convocatoria permitirá a entidades sin ánimo de lucro contratar a especialistas que atiendan a quienes buscan mejorar su acceso al mercado de trabajo a través de los Servicios de Atención Personalizada

La Comunidad ofrece nuevas ayudas para que los parados de difícil inserción laboral puedan encontrar trabajo.

La Comunidad ofrece nuevas ayudas para que los parados de difícil inserción laboral puedan encontrar trabajo. / CARM

L. O.

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha abierto una nueva convocatoria de ayudas, que asciende a un millón de euros, para ofrecer orientación personalizada a personas desempleadas de difícil inserción laboral.

Estas subvenciones permitirán a entidades sin ánimo de lucro contratar personal técnico especializado para atender a quienes buscan mejorar su acceso al empleo a través de los Servicios de Atención Personalizada (SAP). A través de ellos, estas personas alejadas del mercado laboral reciben tutorización individual, asesoramiento y apoyo constante para mejorar sus competencias, diseñar su itinerario profesional y acceder a nuevas oportunidades laborales.

“Queremos que cada persona que busca empleo sienta que tiene un acompañamiento real, que alguien confía en su potencial y le ayuda a encontrar su camino laboral”, señaló la directora general del SEF, Pilar Valero.

El objetivo es evitar los casos de paro de larga duración y ofrecer apoyo desde las primeras etapas de búsqueda de trabajo

La experiencia demuestra que la atención individual y el seguimiento continuo reducen significativamente el tiempo que las personas permanecen en situación de desempleo, por ello, este programa busca adelantarse a los casos de paro de larga duración y ofrecer apoyo desde las primeras etapas de la búsqueda activa de empleo.

Cada profesional de orientación atenderá de forma personalizada a un grupo limitado de personas (no más de 125) con el fin de garantizar una atención de calidad y adaptada a las necesidades de cada beneficiario o beneficiaria.

Mercado laboral más inclusivo

Estas ayudas forman parte de la estrategia regional para promover un mercado laboral más inclusivo y accesible, reforzando la colaboración entre el SEF, las entidades locales y las organizaciones del tercer sector, conocedoras de la realidad social y económica de cada territorio.

“Estas ayudas transforman la orientación laboral en un proceso más humano y eficaz. Para ello, acompañamos, motivamos a las personas para construir su proyecto profesional”, añadió Valero.

Las entidades interesadas en optar a estas subvenciones para poner en marcha Servicios de Atención Personalizada (SAP) pueden presentar su solicitud a partir de mañana y hasta el 9 de enero a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de la Región de Murcia. 

