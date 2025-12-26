Nuevas ayudas al empleo en la Región: un millón para abrir puertas a los parados de difícil inserción

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha abierto una nueva convocatoria de ayudas, que asciende a un millón de euros, para ofrecer orientación personalizada a personas desempleadas de difícil inserción laboral.

Estas subvenciones permitirán a entidades sin ánimo de lucro contratar personal técnico especializado para atender a quienes buscan mejorar su acceso al empleo a través de los Servicios de Atención Personalizada (SAP). A través de ellos, estas personas alejadas del mercado laboral reciben tutorización individual, asesoramiento y apoyo constante para mejorar sus competencias, diseñar su itinerario profesional y acceder a nuevas oportunidades laborales.

“Queremos que cada persona que busca empleo sienta que tiene un acompañamiento real, que alguien confía en su potencial y le ayuda a encontrar su camino laboral”, señaló la directora general del SEF, Pilar Valero.

El objetivo es evitar los casos de paro de larga duración y ofrecer apoyo desde las primeras etapas de búsqueda de trabajo

La experiencia demuestra que la atención individual y el seguimiento continuo reducen significativamente el tiempo que las personas permanecen en situación de desempleo, por ello, este programa busca adelantarse a los casos de paro de larga duración y ofrecer apoyo desde las primeras etapas de la búsqueda activa de empleo.

Cada profesional de orientación atenderá de forma personalizada a un grupo limitado de personas (no más de 125) con el fin de garantizar una atención de calidad y adaptada a las necesidades de cada beneficiario o beneficiaria.

Mercado laboral más inclusivo

Estas ayudas forman parte de la estrategia regional para promover un mercado laboral más inclusivo y accesible, reforzando la colaboración entre el SEF, las entidades locales y las organizaciones del tercer sector, conocedoras de la realidad social y económica de cada territorio.

“Estas ayudas transforman la orientación laboral en un proceso más humano y eficaz. Para ello, acompañamos, motivamos a las personas para construir su proyecto profesional”, añadió Valero.

Las entidades interesadas en optar a estas subvenciones para poner en marcha Servicios de Atención Personalizada (SAP) pueden presentar su solicitud a partir de mañana y hasta el 9 de enero a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de la Región de Murcia.