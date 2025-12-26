Administración
Los murcianos pasan de ir a las oficinas para el 'papeleo': el 70% de los expedientes y solicitudes se presentan online
La Administración pública regional recibió este 2025 casi un millón y medio de escritos y solicitudes, de los que más de un millón llegaron por vía telemática
Los habitantes de la Región de Murcia 'pasan' de ir presencialmente a las oficinas de las distintas administraciones para hacer cuestiones de 'papeleo' como la presentación de expedientes o solicitudes.
Para prueba de ello lo que ha venido sucediendo este 2025 en la Administración pública regional: siete de cada diez trámites de este tipo que realizan los ciudadanos se hacen ya de manera telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad para acortar tiempos y evitar así tener que ir en persona a las oficinas para que les atiendan.
A lo largo del año 2025, los ciudadanos presentaron un total de 1.425.727 escritos o solicitudes en la Administración regional, de los que más de un millón (1.021.954) han llegado a través de este canal, que en apenas diez años de vida se ha convertido ya en el más utilizado.
A través de la sede electrónica de la CARM se logra ofrecer "una atención más directa, cercana y ágil
La directora general de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, Patricia Martínez, subrayó los esfuerzos del Gobierno regional “para mejorar el servicio que reciben los ciudadanos y ofrecer una atención más directa, cercana y ágil”.
Martínez indicó en este sentido que el Gobierno regional ha puesto en marcha el Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía 2025-2027, “una herramienta diseñada de manera específica para modernizar la Administración pública y seguir acercándola cada vez más a los ciudadanos”.
Esta iniciativa, denominada ‘Plan Implica2’, cuenta con 37 medidas, estructuradas en cuatro líneas estratégicas como son atención, calidad, innovación y difusión y colaboración.
Videollamadas, WhatsApp o Instagram
En lo que se refiere al refuerzo y mejora de la atención telemática, la Dirección General de Calidad ha puesto en marcha nuevas formas de atención a la ciudadanía, entre las que destaca la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano (OVAC), un nuevo canal de atención por videollamada que permite a los ciudadanos realizar determinados trámites como presentación de escritos o entrega de certificados y notificaciones electrónicas.
El plan apuesta también por ampliar los canales de comunicación y pone a disposición de los ciudadanos aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, y redes sociales como Facebook o Instagram. Además, también se ha incorporado la inteligencia artificial para la atención a los ciudadanos con herramientas como el sistema de atención multicanal 012 a través de chatbot o el Sistema de Voz Interactiva.
“Hoy en día contamos con herramientas innovadoras y tecnologías digitales de última generación que nos permiten poner en el centro del servicio público a los ciudadanos y sus necesidades, y en el Gobierno regional tenemos muy claro que ese es el camino para superar el modelo clásico del formulario y la ventanilla”, resaltó la directora general.
