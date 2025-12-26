El modelo de vivienda asequible de Miras buscará en 2026 su 'reválida' en la Asamblea

El consejero de Fomento de Infraestructuras, Jorge García Montoro, anunció este viernes que el modelo de vivienda asequible de Miras volverá el próximo año a la Asamblea Regional en busca de su 'reválida': "en breves semanas" podría estar ultimado el proyecto de ley tras el rechazo que mostraron los partidos de la oposición a finales del pasado mes de octubre, tumbando el decreto elaborado por el Gobierno regional de Fernando López Miras en el Parlamento autonómico.

El borrador de esa nueva ley pasará "en breves semanas" por el Consejo de Gobierno para su aprobación, tras la que se convocará a los grupos políticos de la Cámara autonómica para que puedan hacer sus aportaciones antes de someter el texto a votación, tal y como anunció hace unas semanas el propio Miras en una comparecencia en la Asamblea para tratar de darle una segunda oportunidad al proyecto.

Esta norma, insistió García Montoro, pretende revertir la "fatídica" ley estatal de vivienda que ha derivado en "menos oferta de inmuebles, más inseguridad y una subida generalizada de los precios, tanto de los alquileres como de las ventas".

Carreteras alcanza el 100% de ejecución presupuestaria en 2024, con 56,8 millones invertidos

En este ejercicio, dijo, la Consejería ha invertido 1,5 millones de euros para impulsar la construcción de vivienda protegida en Lorca y gestionó más de 44,3 millones de euros de fondos europeos para ayudas de rehabilitación energética de edificios de las que se han beneficiado casi 3.000 hogares de 21 municipios.

Durante el balance de las actuaciones acometidas por su departamento durante este año, el consejero presumió de los buenos resultados obtenidos desde la llegada del actual equipo en julio de 2024, tras la salida de Vox del Ejecutivo regional y de esta consejería.

Puesta a punto de Carreteras

La ejecución del pasado ejercicio, reiteró, fue del 63% de lo presupuestado, mientras que este año se ha llegado al cien por cien en materia como Carreteras, con una inversión de 56,8 millones de euros, resaltó.

Solo en materia de conservación de la red viaria se han invertido 33 millones, a los que se suman otros 12,6 millones en obras para evitar inundaciones y para reparar daños provocados por los episodios de lluvias torrenciales en la red regional de carreteras.

Montoro lamentó que esos recursos se podrían haber destinado a otros fines si el Gobierno central, al que criticó duramente, hubiera ejecutado en tiempo y forma las obras comprometidas de prevención de inundaciones, que son clave, ha dicho, para proteger las infraestructuras y garantizar la seguridad de la población.

Destinan 22 millones en ayudas para renovar flotas y la retirada de 1.300 vehículos contaminantes.

En cuanto a los grandes proyectos que están actualmente en marcha, puso de relieve el desdoblamiento de la carretera RM-425 en Yecla, con una inversión prevista de 17,8 millones de euros y que saldrá próximamente a licitación; el desdoblamiento de la RM-332 entre Mazarrón y Puerto de Mazarrón, del que este sábado saldrá a exposición pública el estudio de impacto ambiental; y el desdoblamiento de la carretera del Carche en Jumilla, cuyo primer tramo se licitará a principios de 2026 por 2 millones de euros.

El consejero destacó también la apuesta por el municipalismo de su departamento, como demuestra el Plan Travesías Seguras, que ha permitido invertir 19 millones de euros en 30 municipios en los últimos cuatro años para mejorar esas vías, 1,3 millones este año en cuatro localidades.

Otros acuerdos de financiación

Además, la Consejería ha llegado a acuerdos de financiación para impulsar la Ronda Oeste de Cartagena, con una aportación de 5 millones de euros; para impulsar el semi-enlace con el Arco Noroeste desde Alguazas, con un millón de euros, y para la rehabilitación del Puente de Hierro y la pasarela peatonal sobre el río Segura en Blanca, con 375.000 euros.

Asimismo, destacó la concesión de 836.000 euros en ayudas a los municipios para impulsar "soluciones basadas en la naturaleza" y proyectos de arquitectura y construcción sostenibles.

Además se han gestionado otros 22 millones de fondos europeos para ayudas a la renovación de flotas de transportes, que han permitido retirar de la circulación 1.300 vehículos contaminantes, y se ha dado un paso decisivo hacia la movilidad sostenible con la cesión de la gestión de líneas de autobuses de Alcantarilla, Beniel y Santomera con Murcia, sentando las bases del nuevo modelo de transporte metropolitano de la capital.

Por último, se han aportado 26 millones de euros a la sociedad Murcia Alta Velocidad para avanzar en las obras de la nueva estación del Carmen, y un millón de euros más a la sociedad Cartagena Alta Velocidad.