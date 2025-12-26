'Miraqueplan' para este fin de semana en la Región de Murcia: del Belén Viviente a un mercadillo

Se acerca el fin de semana y es momento de ir pensando planes para sacarle provecho. Decidir y encontrar destinos adecuados puede ser muy complicado para la mayoría.

No lo es tanto para Anabel Hernández, de @miraqueplan, que nos presenta cinco planazos para este navideño fin de semana en la Región de Murcia. Esto son: el tradicional Belén Viviente de El Raal, ya con más de 30 ediciones; el concierto benéfico de Los Payasos de la Tele en el auditorio Víctor Villegas; la Barraca huertana especial Navidad, abierta por primera vez este año; el Mercadillo de los Caños en Cehegín, con artesanía y tradición; y la feria de atracciones y pista de hielo de Navilandia.

Belén Viviente de El Raal

El belén viviente de El Raal / Israel Sánchez

Este emblema de la tradición belenista murciana vuelve otro año más para enriquecer la Navidad. Su apertura iba a tener lugar el pasado día 25, sin embargo, motivado por las lluvias, abrirá sus puertas este viernes 26 de diciembre. Está situado en la Vereda de la Torre (El Secano de El Raal) y en él participan 125 vecinos.

Los habitantes del pueblo representan los misterios de la Natividad, la Adoración de los Magos, la Huida a Egipto y el Palacio de Herodes. Es para ellos una manera de recuperar sus más antiguas costumbres y trabajos agrícolas.

Permanecerá abierto los días 26 y 27 de diciembre y el 1 y 3 de enero de cuatro a siete de la tarde, mientras que el 6 de enero acogerá público desde las once a la una y media, y de cuatro a siete.

Los Payasos de la Tele

Cartel anunciador del concierto benéfico de la UCAM 'Los payasos de la tele' / L.O.

El clásico concierto benéfico de 'Los Payasos de la tele' vuelve a la sala Narciso Yepes del Auditorio Víctor Villegas este sábado 27 de diciembre a las 19 horas.

El evento está organizado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) en colaboración con Cáritas.

La entrada costará unos diez euros y la recaudación estará totalmente destinada a la compra de juguetes para niños de familias desfavorecidas o en riesgo de exclusión social en el territorio murciano.

Barraca Huertana Especial Navidad

Por primera vez, la Ferderación de Peñas Huertanas de la Región de Murcia ha inaugurado una barraca especial por Navidad.

Estará abierto en el Jardín de los Perros del 6 de diciembre al 6 de enero en horarios de comidas y de cenas. Los platos serán los propios de la cocina tradicional murciana.

En el anuncio publicitario se enumeran algunos de los más destacados: zarangollo, michirones, pisto, caldo con pelotas o cocido. Por otro lado, los postres típicos que 'se dejarán ver' son los paparajotes, matasuegras, buñuelos y otros dulces navideños.

Mercado de los Caños

Ilustración del evento Mercado de los Caños de Cehegín. / L. O.

En Cehegín comenzará, este domingo, el 'Mercadillo de los Caños' en la calle Dr. Ginés de Paco y de Gea. A partir de ese momento estará abierto cada último domingo de mes entre las 10 y las 15 horas. El acceso es gratuito para todos.

El evento está organizado por la Asociación La Muralla y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cehegín.

La propuesta reúne a una cuidada selección de expositores que incluyen artesanía local hecha a mano por creadores de la Región, obras de diseño y creación gráfica de la mano de ilustradores y creadores del territorio levantino, alimentación artesanal con productos de cercanía y de alta calidad. De igual manera, se podrán encontrar productos de segunda mano y 'vintage' para los más coleccionistas.

Navilandia

El parque de atracciones Navilandia el pasado diciembre. / Israel Sánchez

Para disfrutar con toda la familia uno de los sitios más adecuados es Navilandia, ubicado en el recinto ferial de La Fica. Este parque temático vuelve con más de 30 atracciones para todas las edades, pista de hielo, zona de restauración, ambiente festivo y parking gratuito.

El parque está abierto hasta el 6 de enero. El recinto cuenta con un amplio aparcamiento gratuito de más de 700 plazas, ubicado junto al río Segura para asegurar el acceso tanto a los murcianos como a los que vengan de fuera.