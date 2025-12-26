La lluvia no da tregua en la Región: esta es la previsión del fin de semana

Las bajas temperaturas y las precipitaciones no dejan de ser las protagonistas de estas Navidades. Tras los días de inestabilidad, con lluvias generalizadas en toda la Región, e incluso nevadas en cotas altas, el sol se ha abierto paso por unas horas, aunque los cielos prometen volver a descargar durante la jornada del sábado y, especialmente, la del domingo.

El ambiente gélido que envuelve a la Región hará que los amantes de la nieve puedan disfrutar durante este fin de semana de las blancas estampas que actualmente lucen las sierras más emblemáticas de nuestra geografía. Sierra Espuña y el Macizo de Revolcadores serán los lugares ideales, donde la nieve aguantará en sus cotas más altas.

Sábado, 27 de diciembre

Con respecto a las precipitaciones, en la jornada del sábado la inestabilidad irá en aumento, dejando pequeñas lluvias a última hora del día en cualquier punto de la Región. Las temperaturas continuarán siendo bajas, con máximas que apenas alcanzarán los 15 grados en Murcia y Cartagena, 13 en Lorca y tan solo 10 en Moratalla y Yecla. Las mínimas serán de 4 grados en Murcia y Yecla, 8 en Cartagena, 3 en Lorca y 2 en Moratalla.

Domingo, 28 de diciembre

La semana acabará con inestabilidad total. Cielos cubiertos y precipitaciones durante toda la jornada en toda la Región. La cota de nieve rondará los 1.500/1.600 metros, así que no se descarta que el Macizo de Revolcadores vuelva a recibir una nevada en su parte más alta. Las temperaturas no sufrirán grandes variaciones. Las máximas llegarán a los 15 grados en Murcia, 16 en Cartagena, 13 en Lorca, 11 en Yecla y 9 en Moratalla. Las mínimas subirán ligeramente debido a la presencia de cielos cubiertos. En Murcia, el termómetro no bajará de los 8 grados, y en Cartagena de los 12. En Lorca alcanzarán los 9, mientras que en Moratalla a los 6 y Yecla a los 5.