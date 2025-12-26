Comienzan los estudios para descifrar el ‘ADN’ del ‘tabaco gordo’

Una sola población de la atropa baética, formada por un único individuo en toda la Región de Murcia, resiste en la Sierra del Buitre, en el municipio de Moratalla desde que fuera descubierta por un agente medioambiental en 2009.

A causa de la escasez de esta planta comúnmente denominada ‘tabaco gordo’, el Departamento de Biología Vegetal (Botánica) de la Universidad de Murcia desarrollará un análisis genético de la planta —su ‘ADN’— para conocer el tamaño real de la población, su relación con otras poblaciones de la Península Ibérica y establecer las bases científicas para diseñar acciones de gestión y protección de esta especie endémica, única en la Región.

El análisis genético que se pone ahora en marcha está dotado con más de 15.000 euros financiados por fondos propios de la Comunidad, a través de la Consejería de Medio Ambiente. La atropa baética es la flora más amenazada de todo el territorio.

Declarada en peligro de extinción, cuenta con un gran valor ecológico debido al escaso número de individuos y de las poblaciones aisladas. Sin embargo, las investigaciones que ya se han llevado a cabo, entre ellas, la del Centro de Conservación de Flora Silvestre, concluyeron que el potencial reproductivo de la planta era favorable. Incluso, los estudios realizados apuntaron a una gran capacidad de la misma para producir frutos en condiciones de aislamiento respecto a otras poblaciones. Ello ha llevado a los científicos a pensar en la polinización entre flores del mismo individuo (geitonogamia), como el principal mecanismo de reproducción debido al comportamiento de los polinizadores y la distancia entre los ejemplares.

Más de la mitas salen adelante

Por su parte, los diferentes ensayos realizados en el Banco de Germoplasma Regional muestran que más de la mitad de las semillas de ‘tabaco gordo’ germinaron con éxito. En concreto, entre un 50 y un 60%. La diferencia se debe al momento de recolección, ya que los primeros frutos del periodo en que se están formando suelen contener más semillas vanas. La causa apunta a las condiciones ambientales, en especial la sequía, según el patrón que han podido observar los investigadores en otras provincias.

A pesar de ese elevado número de semillas que es capaz de producir la atropa baética, no se han localizado aún individuos jóvenes en el entorno, un fenómeno común en el resto de poblaciones ibéricas y que pone de manifiesto la dificultad natural de la especie para colonizar áreas nuevas y establecer comunidades.