Del bullicio de la Nochebuena a la apagada Navidad en la Región por las lluvias

Las precipitaciones que afectaron ayer a toda la Comunidad, junto con las bajas temperaturas, acabaron con el ambiente festivo en las calles de la Región de Murcia. En Murcia, Cartagena y Lorca se suspendieron las actividades municipales programadas para la mañana y la tarde.

La Policía Local de Murcia, además, se vio obligada a suspender la circulación por las vías de tres pedanías, en concreto, Camino Torre Abellán en Jerónimo y Avileses; el Paso de los Carros, en Sangonera la Seca; y la Rambla del Secano entre Torreagüera y Beniaján. Por su parte, el Consistorio de la ciudad portuaria suspendió las actividades infantiles programadas en el parque de Los Juncos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado la alerta amarilla por precipitaciones durante la madrugada de ayer en el Valle del Guadalentín por lluvias que podían alcanzar los 20 mm en apenas una hora.

La presencia de precipitaciones se mantuvo presente en gran parte de la Comunidad durante todo el día, según la Aemet no remitirían hasta la medianoche. De cara a la jornada de hoy, la meteorología espera un escenario radicalmente opuesto con cielos totalmente despejados.

Un grupo paseando bajo la lluvia en las calles cercanas al puerto de Cartagena durante el día de Navidad. / Iván Urquízar

Esta amenaza constante de precipitaciones fue el motivo por el que ayuntamientos como el murciano aplazaron actividades como el concierto infantil de la Pandilla de Drilo y un espectáculo piromusical en la Redonda al fin de semana. También se acordó el cierre de los mercadillos navideños de la Glorieta y la plaza Circular, así como el Jardín de los Sueños en el Malecón.

El frío fue también el otro gran protagonista de jornada de ayer. En Murcia y Lorca, las máximas no superaron los 13 grados y, en Cartagena, tampoco pasaron de los 14. En las zonas más frías de la Región, como Moratalla y Lorca, no llegaron a los 8 grados. Con respecto a las mínimas, la pasada madrugada fueron desde los 0 grados de Moratalla a los 6 de Cartagena. Temperaturas propias de los días más gélidos del invierno.

Este escenario contrasta con la estampa que los murcianos y visitantes pudieron disfrutar el día 24 con la Tardebuena y Nochebuena en estas ciudades.

La Tardebuena convirtió el martes a Murcia, Cartagena y Lorca en un hervidero de gente, música y buen ambiente. Desde primeras horas de la tarde, miles de personas tomaron las calles, plazas y terrazas para celebrar uno de los momentos más esperados de la Navidad.

En Murcia, los principales focos de ambiente se concentraron en la plaza de las Flores, la plaza del Romea y el entorno del Cristo del Rescate, donde el trasiego de gente fue constante durante toda la tarde.

La Tardebuena de Murcia, en imágenes / Juan Carlos Caval

No obstante, algunos murcianos echaron de menos la ambientación musical, ya que la música no estaba permitida en las barras navideñas. Sin embargo, esto no supuso ningún impedimento para los mostradores instalados a pie de calle que funcionaron a pleno rendimiento en el centro urbano y las pedanías, ya que había un aumento del 50% de las mismas con respecto al año anterior.

En Cartagena, bandas de música con adornos de Papá Noel ofrecieron a los cartageneros todo un espectáculo, que se pudo sentir con especial intensidad en las calles San Francisco, Jara y Honda, que se llenaron de grupos que disfrutaron del tardeo en un ambiente festivo que se prolongó hasta bien entrada la noche.

Además, una de las novedades de las barras de los establecimientos hosteleros instaladas en la ciudad portuaria fue que podían disponer de su propia música, que establecieron desde las cinco a las ocho de la tarde. Una medida especialmente reclamada por el sector en Cartagena y que volverá a repetirse el último día del año con la Tardevieja.

La Tardebuena de Cartagena, en imágenes / Iván Urquízar

Los lorquinos, por su parte, se echaron a la calle para celebrar la Tardebuena en el casco antiguo de la ciudad. Miles de personas abarrotaron la Plaza de España y las calles Álamo, Almirante Aguilar, Corredera y Alporchones en lo que se ha convertido en toda una tradición para jóvenes y mayores de la Ciudad del Sol.

Además, el Consistorio lorquino animó la fiesta con el concierto del Camarote de los Hermanos Marx. Según comentó la edil de Festejos, María de las Huertas García Pérez, "los lorquinos tienen ganas de disfrutar como quedaba patente esta jornada en que las terrazas abarrotadas en el aperitivo daban paso a calles y plazas repletas de gente en la Tardebuena".

Entre villancicos, sesiones de DJ y música improvisada, la Tardebuena volvió a demostrar su capacidad para transformar las ciudades en una gran celebración al aire libre, en la que la gastronomía, la amistad y las ganas de disfrutar fueron las grandes protagonistas.

No obstante, como viene siendo habitual en esta celebración, se registró un elevado consumo de alcohol en la vía pública, especialmente entre gente joven, una circunstancia que motivó una presencia policial visible y constante en las zonas más concurridas.