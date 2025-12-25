Meteorología
La nieve vuelve a Murcia por Navidad
Las precipitaciones de hoy están cuajando en forma de nieve en las zonas altas
Los amantes de la nieve están de suerte. Papá Noel ha devuelto las estampas blancas en la Región en forma de regalo. Las lluvias que están cayendo de forma generalizada en la Región, asociado a las bajas temperaturas, están permitiendo que las precipitaciones sean en forma de nieve en la Sierra del Carche, entre Jumilla y Yecla, y en Sierra Espuña.
Las precipitaciones continuarán a lo largo del día, remitiendo a la llegada de la medianoche. La cota de nieve se encuentra en torno a los 1.200/1.300 metros.
Lluvias en toda la Región
Desde la medianoche las precipitaciones han ido creciendo, dejando hasta 20 mm acumulados en Cartagena, 19 mm en San Javier o 17 mm en Torre Pacheco. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó esta pasada madrugada la alerta amarilla en el Valle del Guadalentín por lluvias que podían alcanzar los 20 mm en apenas una hora.
- La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
- La avenida Miguel Induráin de Murcia seguirá cerrada por el riesgo de colapso en la estructura
- La nueva ministra de Educación es persona non grata en Murcia
- El Perolo vende una serie completa del primer quinto premio: 'Muy contentos
- Lotería de Navidad Murcia 2025 | Cartagena y San Pedro del Pinatar, agraciados con el tercer premio: 'Hemos vendido a muchos extranjeros de los cruceros
- Medio centenar de hinchas violentos del Europa hacen destrozos en el tranvía y atacan a aficionados del Murcia antes del partido de Liga
- Lotería de Navidad Murcia 2025 | El séptimo 'quinto' salpica a Murcia y Caravaca
- Las pruebas realizadas en el S-81 obligan a realizar ajustes técnicos en la carga de las baterías en Cartagena