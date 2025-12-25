La nieve vuelve a Murcia por Navidad

Los amantes de la nieve están de suerte. Papá Noel ha devuelto las estampas blancas en la Región en forma de regalo. Las lluvias que están cayendo de forma generalizada en la Región, asociado a las bajas temperaturas, están permitiendo que las precipitaciones sean en forma de nieve en la Sierra del Carche, entre Jumilla y Yecla, y en Sierra Espuña.

Las precipitaciones continuarán a lo largo del día, remitiendo a la llegada de la medianoche. La cota de nieve se encuentra en torno a los 1.200/1.300 metros.

Lluvias en toda la Región