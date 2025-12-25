Murcia y Molina de Segura amanecen con mala calidad del aire a pesar de las lluvias

La Región de Murcia ha empezado el día de Navidad pasado por agua y en dos municipios de la Comunidad, además, con una calidad del aire, que en el mejor de los casos es “desfavorable”.

En Molina de Segura, la calidad del aire es “desfavorable” con valores elevados en partículas PM 10 (43,74 µg/m³ ) y PM 2.5 (37,86 µg/m³). No obstante, estos registros son superados ampliamente por los que ofrecen las estaciones de vigilancia de la atmósfera en los barrios de Ronda Sur y San Basilio de Murcia.

En el primero de ellos, la calidad del aire es “muy desfavorable” con 68,63 µg/m³ en partículas PM 10 y 55,95 µg/m³ en las de PM 2,5. Por su parte, la zona de San Basilio es en la que peor aire se respira con 100,16 µg/m³ en PM 10 y 90,12 en PM 2,5.

Indice de Calidad del Aire / L. O.

Según el Ministerio de Transición Ecológica, las partículas PM son los contaminantes del aire más peligrosos para la salud humana.

“Las de menor tamaño (PM2.5) pueden incluso alcanzar los alveolos pulmonares, lo que les permite de este modo llevar sustancias nocivas a zonas muy sensibles y agravar patologías que pueden conducir incluso a una muerte prematura”.

La media diaria ayer de estos contaminantes en el aire, según los datos ofrecidos por la Comunidad, en la estación de San Basilio fueron de 70,4 µg/m³ en PM10 y de 60,59 en PM 2,5. Estos valores superan ampliamente los límites diarios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que marca en 15 µg/m³ para el PM 2,5 y en 45 µg/m³ el umbral medio diario para el PM10.

Esta situación ha sido alertada por el secretario general del PSOE en Murcia que por medio de una publicación en la red social X, indica que a medianoche se registraron valores aún más elevados en estas partículas contaminantes.

Recomendaciones generales para la población

Preste atención a la información y previsiones que las autoridades proporcionan acerca de la calidad del aire.

Se recomienda reducir la exposición prolongada y la realización de ejercicio físico o actividades que requieran esfuerzo al aire libre.

Opta por desplazamientos a pie o con bicicleta, escogiendo calles poco transitadas.

Utiliza siempre que puedas el transporte público para reducir el tráfico.

Si has de coger el coche, comparte el trayecto con otras personas. Mantenlo en perfecto estado y usa catalizadores que regulen los gases de escape. Si tienes diferentes vehiculos, utiliza el que tenga las emisiones más bajas. Realiza una conducción eficiente: arranca suavemente, utiliza el freno del motor, evita aceleraciones y frenadas bruscas, etc. Procura reducir la velocidad de circulación.

Si es posible, trabaja a distancia, varia el horario de trabajo para poder viajar con transporte público, trabaja en la localización de la empresa más cercana a tu casa, etc.