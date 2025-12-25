Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día de Navidad pasado por agua en la Región: esta es la previsión para este jueves

Las bajas temperaturas también son las protagonistas

Un joven camina bajo la lluvia con su paraguas por Primo de Rivera.

Un joven camina bajo la lluvia con su paraguas por Primo de Rivera. / Juan Carlos Caval

Javier Ayala

Javier Ayala

Papá Noel ha dejado a su paso por la Región lluvias generalizadas en toda la Comunidad, especialmente en el Campo de Cartagena. Desde la medianoche las precipitaciones han ido creciendo, dejando hasta 20 mm acumulados en Cartagena, 19 mm en San Javier o 17 mm en Torre Pacheco. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó esta pasada madrugada la alerta amarilla en el Valle del Guadalentín por lluvias que podían alcanzar los 20 mm en apenas una hora.

Próximas horas

Las lluvias, aunque de carácter débil, ocuparán toda la jornada en gran parte de la Región. No será hasta medianoche cuando empiecen a remitir. En todo caso, no se esperan acumulados por encima de los 30 mm. De cara a la jornada de mañana, el escenario será radicalmente opuesto, con cielos totalmente despejados.

Bajas temperaturas

El frío también está siendo el otro gran protagonista de esta jornada. En Murcia y Lorca, las máximas no superarán los 13 grados y, en Cartagena, tampoco lo hará de los 14. En las zonas más frías de la Región, como Moratalla y Lorca, no se llegará a los 8 grados. Con respecto a las mínimas, la próxima madrugada irán desde los 0 grados de Moratalla y los 6 de Cartagena. Temperaturas propias de los días más gélidos del invierno, que pueden dejar alguna nevada en las zonas más altas del Noroeste, a partir de los 1.500 metros.

