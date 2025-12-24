Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivir en el centro de Murcia por 2.500 euros: así es el alquiler más exclusivo de la Región

Un piso de 205 metros cuadrados en el centro de la ciudad lidera el ranking de los alquileres más caros, según pisos.com

La vivienda más cara de la Región está en el centro de Murcia

Joaquín Vallés

E.P.

La vivienda en alquiler más cara de la Región de Murcia se localiza en plena calle de la Platería, en el centro de la capital, con un precio de 2.500 euros mensuales. Así lo recoge un informe elaborado por el portal inmobiliario pisos.com sobre las propiedades en alquiler más exclusivas de cada comunidad autónoma.

El inmueble es un piso situado en el barrio de Santa Catalina que cuenta con una superficie de 205 metros cuadrados. La vivienda se distribuye en tres dormitorios, tres baños completos y un aseo de cortesía, además de otras estancias propias de una vivienda de gran tamaño.

Imagen de la vivienda en alquiler más cara de la Región, según el portal pisos.com

Ubicada en una sexta planta, la propiedad ofrece vistas panorámicas sobre el centro urbano. Dispone de una cocina equipada con electrodomésticos de alta gama y se alquila semiamueblada, una característica que permite al futuro inquilino adaptar el espacio a sus preferencias personales.

El portal de internet también ofrece dos pisos más en Murcia por esta cantidad. Se trata de un piso de 165 metros cuadrados en la calle Río Taibilla, en la zona de Juan de Borbón de Murcia, y un ático de 118 metros cuadrados en la pedanía de Zarandona.

