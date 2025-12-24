El TSJ vuelve a dar la razón al concejal de Las Torres de Cotillas sancionado por su empresa

El concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, ha vuelto a ganar por segunda vez el recurso en el TSJ ganado el juicio que le fue interpuesto por su empresa, Hefame, revocándose la sanción de tres días de empleo y sueldo que le había sido impuesta por ejercer sus funciones públicas como edil. "La sanción, que incluía la pérdida de salario y una mancha en su expediente, fue dictada de manera injusta por su empresa, y ahora el TSJ de Murcia le ha vuelto a dar la razón, considerando que la misma carecía de fundamento legal", indican desde el partido.

Pablo Alberto Ruiz, quien ocupa su puesto como concejal desde junio de 2023, ha calificado esta situación como "un intento de acoso laboral para forzar mi salida", manifestando que esta sanción no solo fue un ataque personal, sino también una presión para que abandonara su puesto en el ámbito público.

"Campaña de persecución personal"

El edil ha denunciado que esta sanción responde a una "campaña de persecución personal orquestada por la dirección de recursos humanos de Hefame". Según el propio concejal, la directora del área le expresó de forma directa su deseo de que dejara la empresa: “Nos interesa mucho tu salida, queremos que te vayas”.

Pablo Alberto Ruiz ha afirmado que "no cederá a las presiones y que defenderá tanto sus derechos como los principios democráticos": “Este ataque no es solo hacia mí, sino que busca intimidar a cualquier trabajador que decida comprometerse con el servicio público. No me doblegaré, mis principios y convicciones siguen intactas".

Vox rechaza rotundamente este tipo de prácticas empresariales y expresa su total apoyo a Pablo Alberto Ruiz. Considera que esta sentencia no solo valida su buena actuación durante momentos difíciles, "como el permitir que las procesiones de Las Torres de Cotillas se celebraran con normalidad a pesar de la ausencia de toda la plantilla de la Policía Local", sino que también "sienta un importante precedente para todos aquellos que compaginan sus obligaciones laborales con el servicio público, defendiendo los principios democráticos y el compromiso con la ciudadanía".

Finalmente, Vox subraya que "defenderemos siempre los derechos de nuestros concejales y representantes públicos, y no permitiremos que este tipo de situaciones sigan ocurriendo".