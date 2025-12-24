Estos son los planes para disfrutar de la Nochebuena en la Región de Murcia

La Región de Murcia despierta hoy en Nochebuena convertida en un gran escenario navideño, donde la tradición, la música y la ilusión infantil se darán la mano desde primera hora de la mañana. Calles, plazas, museos y mercados se llenarán este miércoles de actividades pensadas para disfrutar en familia, con Papá Noel como gran protagonista y la cultura como hilo conductor de una jornada que se prolongará hasta la hora de la cena.

Estos son algunos de los planes que las principales ciudades de la Región han preparado para disfrutar de esta jornada tan especial

El desfile de Papa Noel, uno de los momentos más esperados por los niños de Murcia / ISRAEL SANCHEZ

Murcia

En la capital de la Región, la jornada arrancará a las 10.30 horas en el Museo de la Ciudad con la actividad ‘Decora el árbol del museo’, un taller creativo en el que los participantes podrán elaborar su propio adorno navideño y colaborar en la decoración del árbol. En el mismo espacio permanecerá instalado el Buzón Real, que podrá visitarse hasta el próximo 4 de enero.

A las 10.00 horas, los mercados de Santa María de Gracia y La Fama acogerán Pascua y aguilandos en plazas y mercados, con música y ambiente navideño para animar la mañana.

La Plaza Circular se convertirá en uno de los epicentros de la programación con el Gran Árbol de Navidad, talleres familiares y ludoteca baby para niños de entre 2 y 6 años, en horario de 11.00 a 14 horas.

A mediodía, a las 12.00 horas, tendrá lugar uno de los actos más esperados: el Gran Desfile de Papá Noel, que recorrerá las principales calles del centro desde la calle Proclamación hasta la calle Santa Clara, finalizando a la espalda del Teatro Romea. Además, los niños podrán dejar sus cartas a Santa Claus en su casita instalada en la calle Basabé, que permanecerá abierta de 11 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

Una hora más tarde (13.00 horas), la Plaza Circular acogerá el espectáculo ‘Magia en el árbol’.

Ya por la tarde, a las 17.00 horas, el Museo de la Ciudad celebrará el taller familiar Belenes encajados, dirigido a niños a partir de 5 años, con inscripción previa y plazas limitadas.

A las 17.00 horas, la Plaza del Casino de La Alberca será escenario de Tardebuena con DJ Gato, mientras que en Santa Cruz se celebrará la tradicional Misa del Gallo, cantada por los Auroros de Santa Cruz en la Ermita Vieja, a las 18.00.

La programación se cerrará con Sones navideños. Brindis musical, un concierto de acceso libre en la Plaza del Cardenal Belluga, con la participación de destacados cantantes líricos acompañados por una orquesta dirigida por Félix San Mateo, que interpretarán fragmentos de ópera y canciones internacionales.

Ambiente navideño en el parque de Los Juncos en Cartagena / Ivan urquizar

Cartagena

En la ciudad portuaria, la jornada arrancará entre las 11.00 y las 13.30 horas en la plaza del Icue, donde Papá Noel recibirá a los más pequeños en la última oportunidad para entregar sus cartas antes de la gran noche. De forma paralela, entre las 11.00 y las 14.30 horas, el parque de Los Juncos se convertirá en un espacio para la imaginación y el juego con talleres infantiles navideños pensados para que los niños disfruten de la Navidad a través de actividades creativas.

A las 12.30 horas, el mismo parque acogerá el espectáculo ‘Música & Navidad’, en el que Drilo presentará uno de los shows más esperados por el público infantil, con la participación de los populares personajes Woody y Jessie.

La música tomará el relevo a partir del mediodía. A las 13.00 horas, la plaza de España será escenario del concierto de La Prima, con un repertorio de versiones animadas para celebrar la Nochebuena en un ambiente festivo. A esa misma hora, la Explanada del Puerto acogerá el concierto de Sótano 14, dentro de una programación que incluirá mercado gastronómico, actividades culturales, zona infantil y talleres.

Ya por la tarde, a las 18.00 horas, una charanga navideña recorrerá las calles de Cartagena llenándolas de villancicos y ritmos festivos, invitando a vecinos y visitantes a despedir la jornada al son de la música y el espíritu navideño.

El grupo El Camarote de los Hermanos Marx animará la Tardebuena en Lorca / L.O.

Lorca

La mañana en la Ciudad del Sol estará centrada en el Palacete del Huerto Ruano, que abrirá sus puertas entre las 11.00 y las 14.00 horas para acoger la Casita Dulce y la Casita de Navidad, donde los más pequeños podrán visitar a Papá Noel. En este mismo horario se desarrollará La magia de conciliar en Navidad, un servicio pensado para facilitar la conciliación familiar, que incluirá talleres de juguetes inteligentes con LEGO, pintacaras, caracterización navideña, elaboración de adornos, redacción de cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos, así como talleres de dulces típicos de estas fechas.

La actividad se trasladará después a la Alameda de la Constitución, donde la Feria de Navidad abrirá sus atracciones de 12.00 a 15.00 horas y retomará la actividad por la tarde, entre las 17.30 y las 21.00 horas, ofreciendo una propuesta de ocio para todas las edades.

La jornada culminará a las 18.00 horas en la Plaza de España, con el tardeo de Nochebuena, que contará con el concierto del grupo Camarote de los Hermanos Marx, poniendo el broche musical a un día pensado para disfrutar en familia.