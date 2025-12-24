De Netflix a Hollywood: la Región de Murcia vive su auge como escenario de cine y series

Ver al actor Norman Reedus rodar 'The Walking Dead: Daryl Dixom' en el Puerto de Escombreras, o pasear por el centro de Murcia "disfrazado" de Budapest por la grabación de una superproducción de Hollywood, comienza a ser cada vez más habitual para los habitantes de la Región de Murcia.

La tercera temporada de El Inmortal, la serie de Movistar, rodada en Cartagena y San Javier, la miniserie de Netflix Toda la verdad sobre mis mentiras, filmada en Mazarrón y en la ciudad portuaria o el videoclip de Tuchat de Quevedo, son algunos de los rodajes que 2025 deja en la Región de Murcia cada vez más acostumbrada a convertirse en un plató de cine.

El 2024 dijo adiós con seis largometrajes, doce documentales, cuatro videoclips, siete campañas publicitarias, cinco cortometrajes, y varios programas de televisión nacional e internacional grabados en tierras murcianas. Para este 2025, y aún a falta de cerrar el año, el número aumentará, igual que se estima que ocurrirá en 2026, cuyos datos se desconocen aún por confidencialidad. Este aumento se deberá a la mejora de contactos que incluye la llegada de proyectos de Estados Unidos y Reino Unido, así como productoras europeas, italianas o polacas.

El actor Norman Reedus en una imagen de la serie 'The Walking Dead. Daryl Nixon', dodada en Cartagena / Amazon Primer

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha destacado que el sector audiovisual regional está "en un periodo de crecimiento y consolidación", además contar "con mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional".

Conesa ha señalado los dos estrenos comerciales a nivel de nacional de dos películas murcianas, Sorda, de Eva Libertad, ganadora de la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, y nominada a mejor película dramática en los Premios Feroz, y El instinto, el largometraje dirigido por Juan Albarracín protagonizado por Javier Pereira, Fernando Cayo y la actriz murciana Eva Llorach.

A esta lista de ha sumado también Lionel, dirigida y protagonizada por Carlos Saiz que se estrenó en la 70º Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

38 muncipios en Región de Murcia Film Commission

Fue Venom, el enemigo de Spiderman, el que estrenó la Región de Murcia Film Commission con el rodaje en Cartagena de la tercera parte de la saga, Venom, el último baile.

La Film Commission, nacida en diciembre de 2022, cuenta ya con 38 municipios adheridos a su red y 4 más en proceso, con el objetivo de que los 45 lleguen a formar parte de ella. Cada uno cuenta con su propia Film Office que trabaja de manera conjunta con la Film Commission.

Esto les permite formar parte un catálogo que cuenta con más de 300 localizaciones audiovisuales y más de 3.000 fotografías, que incluyen desde zonas desérticas a otras de frondosas masas forestales en escasos kilómetros. Este catálogo se ampliará, según se anunció en la feria Focus London, un mercado de profesionales del sector audiovisual internacional, donde se citan localizadores de grandes producciones y donde se mantuvieron más de 20 reuniones profesionales de los encargados de la Film Commission.

La Film Commission cuenta ya con 38 municipios adheridos a su red

Además, la Región de Murcia Film Commission, la más joven de España, cuenta con 74 empresas registradas en su web y más de 150 profesionales del sector. Entre sus labores, está la de acompañar a las producciones a las localizaciones, ayudarles a encontrar a los profesionales que necesitan y en la gestión de todos los permisos necesarios en colaboración con las Film Office de cada municipio.

El clima y la situación geográfica, las grandes ventajas

Los casi 300 días de sol al año de los que disfruta la Región de Murcia son uno de los grandes atractivos para que las producciones audiovisuales la elijan para sus rodajes. El bajo nivel de precipitaciones es, en este caso, un punto a favor puesto que estas dificultan el trabajo en exteriores en las que se arriesgan grandes cantidades de dinero.

A esto se suma su situación geográfica que la hace contar con 250 kilómetros de costa, en la que se encuentra tanto el mar Mediterráneo como el Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa, y una diversidad paisajística a la que acceder en un corto espacio de tiempo. La gran mayoría de combinaciones de ubicaciones en la Región de Murcia son accesibles en menos de 60 minutos entre una y otra, lo que hace que las jornadas de rodajes se aprovechen más.

Además, cuenta con una red de carreteras y autovías que enlazan toda la Región, tren de alta velocidad, puertos marítimos y el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

Ayudas e incentivos al sector

El Gobierno regional ha puesto en marcha, hasta final de año, "la mayor apuesta económica que ha realizado en su historia para la realización de obras audiovisuales y para el fortalecimiento de nuestra industria audiovisual", ha indicado la consejera. "Hemos publicado en diciembre ordenes de ayudas por alrededor de 5 millones de euros para dar un nuevo impulso a nuestra Región de cine", ha añadido.

Estas ayudas, no están solo destinadas a grandes producciones, sino también a apoyar nuevos talentos, a realizar cortometrajes profesionales, así como a respaldar a las productores regionales en todo el proceso de producción de una obra audiovisual.

La gran novedad en esta línea de ayudas son las destinadas a los rodajes de películas y series que cuenten con un presupuesto mínimo de seis millones de euros.

El Gobierno regional destina tres millones de euros para atraer rodajes de series de televisión o películas

Así, se destinan tres millones de euros para atraer rodajes de series de televisión o películas de gran impacto que inviertan en su realización en la Región un mínimo de 4,5 millones de euros. Para ello, se destinan tres millones de euros, con una ayuda de un millón de euros para obras de un presupuesto mínimo de seis millones de euros, y de 1,5 millones en el caso de proyectos con un presupuesto superior a los 20 millones de euros.

Además, se destinarán 600.000 euros para rodajes que tengan un presupuesto superior a los dos millones de euros. Estos incentivos, que ya habían sido puestas en marcha por el Gobierno regional en otras convocatorias, incrementan el presupuesto mínimo de las producciones que pueden obtenerlas -de más 1,4 millones a más de dos millones- y se duplica el importe del apoyo, de 150.000 a 300.000 euros. En este caso, la inversión que deben hacer en el rodaje regional las productoras beneficiarias es de 900.000 euros.

Es obligatorio, en estas dos convocatorias, destinar el dinero de las ayudas a contratar profesionales de la Región, tanto del audiovisual, como de la hostelería, alojamiento, el transporte y otros tipos de servicios necesarios.

Beneficios de un rodaje

Más allá de la expectación y el reconocer las calles de la Región en la gran pantalla, un rodaje genera trabajo y beneficios a corto y largo plazo.

De manera directa, el sector audiovisual se ve beneficiado de estos rodajes que requieren un gran número de personal que la Film Commission pone a disposición de las producciones de manera que se incentiva la contratación de profesionales de la Región que, además, adquieren experiencia y contactan con un equipo del más alto nivel profesional, lo que les prepara y forma de manera muy significativa.

Estos rodajes traen consigo la llegada de un gran número de personas que necesitan un lugar para alojarse, así como para comer y desplazarse, por lo que estos sectores también se ven beneficiados de ellos.

Además, todo esto conlleva una exposición "inmejorable e inigualable" de la Región de Murcia a nivel internacional que puede ejercer de reclamo para aumentar las cifras turísticas.

Convertir a la Región de Murcia en un gran plató de cine "supone un impulso al sector, al turismo y la economía", ha indicado Conesa.