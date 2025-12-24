Lorca Planes: “La Navidad no es una fiesta cualquiera”

El obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, ha hecho un llamamiento a "no cerrar la puerta" a Dios durante la Navidad, ya que "nos trae ilusión, esperanza, alegría y gozo". "Es el misterio de la presencia de Dios en medio de nosotros. Un misterio divino y un misterio de fomentar la familia", ha asegurado.

Lorca Planes ha difundido su mensaje a través de un comunicado y de un vídeo en el que ha señalado que la Navidad "no es una fiesta cualquiera, es una fiesta con sabor a misterio divino y a familia reunida".

"Navidad es el nacimiento de Cristo, ese es el centro de nuestra mirada. Cristo y la iglesia", ha afirmado el prelado, quien ha insistido en que "después de Cristo se abrieron las puertas de una gran familia, la familia de los hijos de Dios, de los hermanos de Cristo".

En este sentido, Lorca Planes ha señalado que "Navidad es el encuentro de lo divino y de lo humano, y de lo humano con lo divino, por medio de Jesús". "¿Qué regalos nos trae el Señor? ¿Qué dones nos ofrece el Señor? Jesús nos trae el don de la paz", ha destacado.

El obispo ha hecho hincapié en que, "sobre todo en un tiempo de tantas guerras y de tanta violencia", Navidad "nos trae también el regalo de la unión, de la comunión, para todo el mundo que está dividido" y "el regalo de la vida, para los que están en la muerte o se han alejado de la vida".

Por último, Lorca Planes ha deseado "Feliz Navidad a todos" y ha pedido a Dios que "conceda su paz" a la sociedad.