'Locos por acoger', la campaña que busca familias para cambiar la vida de niños y adolescentes de la Región

Abrir las puertas de un hogar a un niño, una niña o un adolescente para que pueda crecer y desarrollarse de manera temporal en un entorno familiar y no en una residencia puede parecer una locura, pero es una "locura positiva". Así lo quiere hacer ver la campaña 'Locos por acoger' impulsada por Cruz Roja Región de Murcia y la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.

Esta campaña forma parte del programa 'Vincul-Acción' de la Consejería, a través del cual se busca fomentar el acogimiento familiar para niños, niñas o adolescentes tutelados o en riesgo. En este programa se trabaja, de manera paralela, para que los niños, niñas y adolescentes puedan regresar con sus familias de origen, en un proceso que involucra a servicios sociales y al acompañamiento profesional que trabaja con las dos familias.

Elproceso involucra a servicios sociales y al acompañamiento profesional

'Locos por acoger' pone el foco en las "huellas imborrables" que esta experiencia deja en ambos lados. Los niños, niñas y adolescentes, según aseguran desde Cruz Roja, "suelen experimentar una mejora significativa en su estabilidad emocional, sus habilidades sociales, y su rendimiento educativo", además "recuperan la confianza en su propio futuro", y es que pueden haber quienes hayan sufrido abandono temprano, o tengan problemas de conducta, ansiedad, duelo o trauma, o riesgo de autolesiones, adicciones o problemas de control de impulsos, en el caso de los adolescentes.

Por su parte, las familias "les acompañan en un tramo decisivo de su vida con respeto a la historia y los derechos de su familia de origen".

Romper con los falsos mitos

Con 'Locos por acoger' también se quiere romper con un falso mito: el de que solo ciertas familias pueden acoger. La presidenta de Cruz Roja en la Región de Murcia, María Teresa Sánchez Elduayen, insiste en que "la infancia necesita hogares, no etiquetas".

Tanto personas solas, como familias monoparentales, parejas, familias extensas, con o sin hijos, o con diferentes niveles de ingresos o experiencias previas son válidas para convertirse en familias de acogida, siempre que cuenten con estabilidad y ganas de implicarse. Por eso la campaña cuenta con testimonios reales, contenidos digitales e iniciativas participativas en las que cada familia pueda reconocerse y con ello acabar con los prejuicios.

"La infancia necesita hogares, no etiquetas", indica María Teresa Sánchez Elduayen

"Abrir la puerta de tu hogar y tu vida para acoger es, quizá, una locura, pero la más bonita e importante que podemos acometer como sociedad: la de transformar un destino, devolver esperanzas y construir comunidad desde el compromiso y la ternura", ha señalado la presidenta de Cruz Roja en la Región.

Dudas y miedos

Esa sensación de 'locura' puede verse alimentada por una serie de miedos y dudas a los que 'Locos por acoger' quiere dar respuesta para sensibilizar y formar a nuevas familias.

El miedo a la despedida, a no estar a la altura o a no tener suficientes recursos son los más recurrentes. "Aunque despedirse sea duro, haber sido un puerto seguro durante un tiempo deja una huella positiva que acompaña a los niños, niñas y adolescentes toda la vida", una huella que, aseguran desde Cruz Roja, "es lo que da sentido al acogimiento".

Personas solas, parejas o familias con o sin hijos pueden acoger y transformar la vida de un menor

Para luchar contra ellos, el equipo técnico de Cruz Roja, compuesto por profesionales expertos en Trabajo Social, Psicología y Educación Social acompaña desde la primera sesión informativa, hasta la formación específica y el seguimiento emocional de los niños, niñas y adolescentes y de la familia acogedora.

Más familias, menores esperas

'Locos por acoger' busca aumentar el número de familias acogedoras y de esta manera reducir el tiempo de espera para que los niños, niñas y adolescentes puedan ir a un hogar temporal, así como generar una conversación social "más abierta y positiva".

La Consejería y Cruz Roja esperan también "fomentar el orgullo colectivo" en torno a estas familias y dar "una mayor visibilidad a esta forma de compromiso social". "El compromiso del Gobierno regional es que ningún niño o adolescente se quede sin el afecto y la protección que merece. En esta campaña ponemos la creatividad y la positividad al servicio de la causa, para derribar mitos y sumar cada día nuevas familias valientes", ha apuntado la consejera, Conchita Ruiz, que ha asegurado que "ser valiente es volverse loco por acoger".

Qué hacer Las personas interesadas pueden consultar en cualquier sede de Cruz Roja en la Región de Murcia, contactar por email o por teléfono así como registrarse en www.locosporacoger. Profesionales de la entidad les informarán con sesiones presenciales, y más adelante se ofrece una formación completa, así como la valoración de idoneidad del camino a recorrer. También hay quienes, después de informarse, deciden no acoger y desde Cruz Roja señalan que "no pasa nada". "También forma parte de la responsabilidad saber decir 'ahora no'", han asegurado.

587 familias de acogida en la Región

Esta campaña, que cuenta con financiación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia - NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se está llevando a cabo desde hace dos meses en Alcantarilla, Mazarrón, Alhama de Murcia, Totana, San Pedro del Pinatar, Cieza, Jumilla y Murcia, con el apoyo de los ayuntamientos, entidades colaboradores y asociaciones.

En la Región de Murcia, Cruz Roja y el Servicio de Protección de Menores ha acompañado a 587 familias y 588 niños, niñas y adolescentes, así como a 136 familias, apoyando así a todo el sistema familiar, a través del Proyecto de Intervención y Supervisión del Acogimiento Familiar en familia extensa y ajena de la CARM.

Esto implica al equipo interdisciplinar de Cruz Roja que, junto a 36 voluntarios, articulan una red de apoyos que pasan por la coordinación con servicios sociales, educación y salud, y también por otras necesidades como refuerzo escolar, campañas de material y juguetes o derivaciones a proyectos de empleo y lucha contra la pobreza energética.

30 años de experiencias

Cruz Roja y el Gobierno regional llevan 30 años trabajando de manera conjunta en el acogimiento familiar.

El objetivo del programa 'Vincul-Acción', en el que está enmarcada esta campaña, es facilitar alternativas al acogimiento residencial mediante familias que puedan ofrecer un entorno afectivo estable y seguro a estos niños, niñas y adolescesntes. Además, siempre que es posible se trabaja en la reunificación con sus familias de origen, y sino es posible se promueve la integración duradera o la adopción.