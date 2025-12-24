Navidad
En Imágenes | Murcia y Cartagena se lanzan a la calle para celebrar la Tardebuena
No te pierdas las mejores fotos del gran ambiente que se ha vivido en las dos ciudades durante este mediodía y esta tarde
Iván Urquízar y Juan Carlos Caval
La Tardebuena ha convertido este martes a Murcia y Cartagena en un hervidero de gente, música y buen ambiente. Desde primeras horas de la tarde, miles de personas han tomado las calles, plazas y terrazas para celebrar uno de los momentos más esperados de la Navidad.
En Murcia, los principales focos de ambiente se concentraron en la plaza de las Flores, la plaza del Romea y el entorno del Cristo del Rescate, donde el trasiego de gente fue constante durante toda la tarde. En Cartagena, las calles San Francisco, Jara y Honda se llenaron de grupos que disfrutaron del tardeo en un ambiente festivo que se prolongó hasta bien entrada la noche.
El tardeo de Nochebuena se vivió como un punto de encuentro intergeneracional, con grupos de amigos, familias y visitantes compartiendo brindis, risas y bailes al ritmo de la música. No obstante, como viene siendo habitual en esta celebración, se registró un elevado consumo de alcohol en la vía pública, especialmente entre gente joven, una circunstancia que motivó una presencia policial visible y constante en las zonas más concurridas.
Entre villancicos, sesiones de DJ y música improvisada, la Tardebuena volvió a demostrar su capacidad para transformar la ciudad en una gran celebración al aire libre, en la que la gastronomía, la amistad y las ganas de disfrutar fueron las grandes protagonistas.
