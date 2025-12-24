Las cabañuelas aciertan con la entrada del frío: este será el tiempo en la Región durante las navidades

Pepe 'El buitrago' dedica los meses de agosto a observar el comportamiento de la naturaleza con el objetivo de predecir, con tan solo un mes de trabajo, la meteorología del resto del año en la Región de Murcia. Se trata de una tradición estrechamente ligada al mundo rural y que, generación tras generación, sigue siendo heredada, llamando la atención de muchos esta peculiar forma, alejada de la ciencia, de predecir el clima. El pasado mes de agosto, como cada año, Pepe Buitrago, conocido como el cabañuelo de Mula y considerado una de las voces más seguidas en la Región de Murcia en este arte tradicional, compartía sus predicciones sobre el tiempo que marcará el calendario de la temporada 2025/2026.

Este año, su predicción alertaba de un invierno muy frío, con temperaturas extremadamente bajas para lo habitual, siendo de los más gélidos de los últimos años. Y lo cierto es que el mes de noviembre y diciembre han traído un cambio radical del tiempo, con un otoño con un clima más propio del invierno y con la nieve haciendo acto de presencia en las zonas altas de la Región de Murcia.

Para ‘el cabañuelo de Mula’ el invierno de este ciclo será frío con ventiscas y heladas muy severas, algo normal para las gentes de antaño, pero no tan frecuentes en los últimos años. Las lluvias de este periodo podrían ser dispersas, locales y temporales durante diciembre y enero pudiendo estar lloviendo durante varios días de forma interrumpida. Espera unas Navidades blancas y no descarta que la nieve pueda mantenerse hasta bien entrada la primavera.

Primavera con lluvias

De cara a la previsión de la primavera de 2026, se espera un marzo ventoso y lluvias a partir de la segunda quincena de este mes. Las lluvias afectarán también entre finales de marzo y principios de abril por lo que no se descartarían tormentas ocasionales y locales que afecten a la Semana Santa.