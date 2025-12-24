Un aguilando para felicitar la Navidad: así es el mensaje de López Miras a los murcianos

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha difundido su felicitación de Navidad y Año Nuevo a través de un vídeo de tres minutos en el que desea “una Navidad llena de paz, unión y esperanza”. La pieza combina tradición y modernidad mediante la reinterpretación de un aguilando tradicional, una forma de coplas improvisadas propias de estas fechas, acompañadas por instrumentos populares.

La felicitación está protagonizada por la Cuadrilla de Aledo, uno de los referentes del folclore murciano, fundada en 1672. Con motivo de las fiestas navideñas, la cuadrilla del histórico trovero Tío Juan Rita, fallecido en 2020 a los 108 años, incorpora nuevos integrantes para trasladar su mensaje festivo a todos los murcianos en formato de videoclip.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentra Raúl Frutos, músico, productor y lutier, conocido por su trabajo en proyectos como Crudo Pimento y por su colaboración habitual con la banda murciana Maestro Espada. En el vídeo, la Cuadrilla de Aledo, liderada por el trovero Javier Andreo, recorre junto a Frutos y numerosos vecinos las calles del casco histórico del municipio, iluminadas con velas y faroles en un guiño a la iniciativa ‘La Noche en Vela’, que se celebra cada mes de agosto en Aledo.

Durante el recorrido, el grupo se encuentra con el presidente regional, quien recibe de manos de Javier Andreo la pandereta del Tío Juan Rita y se suma a la interpretación como un cuadrillero más. El aguilando está compuesto por cuatro cuartetas de cuatro versos cada una, en las que se ensalzan las costumbres y tradiciones de la Región de Murcia, se evoca el espíritu navideño y se lanza un mensaje de esperanza y futuro.

La felicitación navideña, realizada por la productora Maskeline y dirigida por el creativo Jorge Martínez y F33, se aleja del tono institucional para apostar por un lenguaje musical cercano, con el objetivo de reforzar el orgullo de pertenencia y la identidad regional, al tiempo que se acercan las tradiciones populares a las nuevas generaciones.