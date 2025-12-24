Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 40 agentes velan por el medio natural de la Región durante la Navidad

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, visita el CRAM para agradecer el trabajo de los agentes medioambientales y brigadas forestales de guardia en Nochebuena

Juan María Vázquez visitó este miércoles el Centro Regional de Agentes Medioambientales para trasladar personalmente la felicitación navideña del Gobierno regional a todos los profesionales que integran el dispositivo de agentes medioambientales y brigadas forestales que permanecen de guardia durante la Nochebuena y la Navidad.

L.O.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visitó este martes el Centro Regional de Agentes Medioambientales (CRAM) para trasladar personalmente la felicitación navideña del Gobierno regional a los profesionales que integran el dispositivo de agentes medioambientales y brigadas forestales que permanecen de guardia durante la Nochebuena y la Navidad.

Durante la jornada, más de 40 agentes medioambientales se encuentran desplegados por todo el territorio de la Región de Murcia, desde el Altiplano y el Noroeste hasta el litoral. Vázquez destacó que "saber que están vigilando cada rincón de la Región nos da paz y tranquilidad", y subrayó que, mientras muchas familias celebran estas fechas, los agentes continúan trabajando para proteger a la ciudadanía y a los espacios naturales.

En su visita, el consejero puso en valor la vocación de servicio público de estos profesionales, que mantienen activo el dispositivo de vigilancia y prevención en unas fechas especialmente señaladas. "Como cada Nochebuena, he querido venir a felicitar la Navidad a todo el personal que está de guardia, cuidando de nuestro patrimonio natural y transmitiendo tranquilidad al conjunto de los ciudadanos", señaló.

Juan María Vázquez aprovechó también para reconocer el trabajo desarrollado a lo largo de todo el año, un periodo marcado por episodios meteorológicos adversos, como la DANA, y por distintos conatos de incendios forestales. En este sentido, destacó que la “rápida y eficaz intervención de los agentes medioambientales y las brigadas forestales ha sido clave para reducir el impacto de estas situaciones”.

