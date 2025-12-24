Más de 40 agentes velan por el medio natural de la Región durante la Navidad

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visitó este martes el Centro Regional de Agentes Medioambientales (CRAM) para trasladar personalmente la felicitación navideña del Gobierno regional a los profesionales que integran el dispositivo de agentes medioambientales y brigadas forestales que permanecen de guardia durante la Nochebuena y la Navidad.

Durante la jornada, más de 40 agentes medioambientales se encuentran desplegados por todo el territorio de la Región de Murcia, desde el Altiplano y el Noroeste hasta el litoral. Vázquez destacó que "saber que están vigilando cada rincón de la Región nos da paz y tranquilidad", y subrayó que, mientras muchas familias celebran estas fechas, los agentes continúan trabajando para proteger a la ciudadanía y a los espacios naturales.

En su visita, el consejero puso en valor la vocación de servicio público de estos profesionales, que mantienen activo el dispositivo de vigilancia y prevención en unas fechas especialmente señaladas. "Como cada Nochebuena, he querido venir a felicitar la Navidad a todo el personal que está de guardia, cuidando de nuestro patrimonio natural y transmitiendo tranquilidad al conjunto de los ciudadanos", señaló.

Juan María Vázquez aprovechó también para reconocer el trabajo desarrollado a lo largo de todo el año, un periodo marcado por episodios meteorológicos adversos, como la DANA, y por distintos conatos de incendios forestales. En este sentido, destacó que la “rápida y eficaz intervención de los agentes medioambientales y las brigadas forestales ha sido clave para reducir el impacto de estas situaciones”.