Este es el tiempo que hará en la Región de Murcia para Nochebuena

Uno de los días más esperados de la Navidad, la Nochebuena, llegará este miércoles a la Región de Murcia con un tiempo tranquilo, propio de finales de diciembre, en el que las nubes y los claros se alternarán a lo largo del día. No será una jornada desapacible, aunque sí conviene mirar al cielo, especialmente en el litoral, donde no se descarta alguna precipitación de carácter débil y ocasional.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el día estará marcado por intervalos nubosos y posibles nubes altas, con heladas débiles en las sierras del interior y temperaturas que apenas variarán respecto a días anteriores. Las mínimas descenderán ligeramente en zonas del interior de la Región, mientras que en la costa se mantendrán estables o incluso subirán levemente. Las máximas, por su parte, se mantendrán sin grandes cambios.

Termómetros a 0 grados en Yecla

En cifras, el termómetro marcará mínimas cercanas a los 0 grados en puntos como Yecla, donde se esperan hasta 10 grados de máxima, mientras que en Caravaca de la Cruz oscilará entre 1 y 11 grados. En Murcia capital, el mercurio se moverá entre los 5 y los 14 grados, y en Cartagena entre los 8 y los 15, confirmando un ambiente algo más suave junto al mar. Lorca registrará valores intermedios, con mínimas de 3 y máximas de 13 grados.

El viento soplará flojo a moderado de componente norte o noroeste, aportando una sensación térmica fresca durante las primeras horas del día, aunque más agradable al mediodía y por la tarde, cuando muchas familias saldrán a la calle para ultimar compras o participar en actividades navideñas.

Consejos para la jornada

Si el día navideño se celebra fuera de casa o incluye paseos y actividades al aire libre para disfrutar del tradicional ‘Tardebuena’, conviene optar por ropa de abrigo ligera pero versátil, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando el frío se hará notar más. Además, en el litoral no estará de más llevar un paraguas pequeño “por si acaso”, aunque la probabilidad de lluvia será bastante baja.

En definitiva, en la Región de Murcia disfrutaremos de una Nochebuena fresca y sin sobresaltos meteorológicos.