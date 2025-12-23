¿Qué supermercados y centros comerciales abren en Nochebuena en la Región de Murcia?

¿Compras de última hora? ¿Planes que surgen en el último momento y deseas saber qué tiendas, supermercados o centros comerciales están abiertos? Cada Navidad las mismas dudas y no es para menos, porque algunos comercios de la Región tienen horarios especiales para el día de Nochebuena.

Así que, si no quieres ir a un establecimiento y encontrarte con la persiana bajada, te aconsejamos que eches un vistazo a esta guía de aperturas de tiendas y supermercados en los festivos más señalados del mes de diciembre:

Tiendas abiertas en Nochebuena

Centros comerciales

Las tiendas de los centros comerciales Nueva Condomina, Thader, Atalayas, en Murcia, y Parque Almenara, en Lorca levantarán la persiana el 24 de diciembre, aunque la mayoría de ellos lo harán con horario reducido. Al igual que lo hará el Espacio Mediterráneo, en Cartagena, o el Dos Mares, en San Javier, que reciben clientes los 365 días del año.

En su caso, El Corte Inglés también atenderá a los clientes durante el día de Nochebuena, garantizando así el servicio en estas fiestas navideñas. Lo hará en horario de 10.00 a 20.00 horas. Otras superficies como Ikea (10.00 a 15.00) y Media Markt (10.00 a 19.00) igualmente abrirán la vispera del día de Navidad.

Las tiendas de moda también tienen previsto abrir estos días en los que las prisas por comprar los regalos de Papá Noel y Reyes Magos aprietan. En el caso de Zara y otras tiendas de Inditex, tanto el sábado como el domingo lo hará en su horario habitual (de 10.00 a 18.00 horas).

Supermercados abiertos en Nochebuena

¿Abre el Mercadona?

En lo que a supermercados respecta, Mercadona abrirá con horario especial el jueves, 24 de diciembre, de 09:00 a 19.00 horas.

La mayoría de las tiendas Carrefour planean abrir sus puertas el día de Nochebuena, aunque hay excepciones, por eso mismo, para evitar confusiones, se aconseja verificar el horario de la sucursal de Carrefour más cercana en su página web.

Por su parte, gran parte de la red de supermercados de la cadena Lidl abrirá todo el día (9:00 horas a 19:00 horas), en sintonía con los horarios que se ven reflejados a través de su buscador de tiendas. De acuerdo con el supermercado Alcampo, su establecimiento también estará operativo, pero hasta las 19.00 horas.

La cadena Día abrirá sus establecimientos de 9.00 a 19.00. Se puede consultar el horario concreto de una tienda Día en este buscador de supermercados, pues que cada local puede variar en función de la zona. En la misma línea, los supermercados Consum también abrirán de 9.00 a 19.00 horas.

Para concluir, los establecimientos Aldi atenderán a sus clientes desde 10.00 horas y cerrando a las 15.00. Los horarios pueden variar según el municipio y el centro.