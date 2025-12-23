Comercios
Estas son las tiendas y supermercados que abren los días 24 y 25 de diciembre en la Región
Consulta los establecimientos que estarán disponibles los próximos días
Faltan pocas horas para llegar a uno de los momentos por excelencia de la Navidad: la cena de Nochebuena. Todo debe quedar a punto para disfrutarla rodeado de tus seres más queridos. Así que para aquellas personas que todavía no han ultimado los preparativos y lo han dejado para última hora, te dejamos una lista con las tiendas y supermercados que abren los próximos días 24 y 25 de diciembre en la Región de Murcia.
Centros comerciales
Nueva Condomina: El día 24 abrirá con normalidad y el día 25 de forma parcial (ocio, gimnasio, cine y restauración).
Thader: No especifica su apertura en ambos días.
La Noria Outlet, Espacio Mediterráneo, Atalayas y Parque Almenara: El día 24 abrirá con normalidad mientras que el día 25 estará cerrado al público.
Dos Mares: Abierto ambos días.
Otros establecimientos como El Corte Inglés o Hipercor abren en Nochebuena de 10.00h a 20.00h y tampoco abrirán sus puertas el día de Navidad.
Supermercados
Mercadona, Lidl y Carrefour: El día 24 abrirán con horario reducido de 9.00h a 19.00h y cerrarán el día 25.
Consum: No especifican el horario del día 24 y cierran el día 25.
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- Cuatro encapuchados asaltan a punta de pistola un restaurante de Molina de Segura
- El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya
- El polígono junto a Amazon en Murcia toma cuerpo con la obra de urbanización
- Detenido un psicólogo de Murcia por agredir sexualmente a una paciente
- En directo: Real Murcia-Europa
- Muere al caerse a un pozo minero sin protección mientras buscaba minerales en Llano del Beal
- Liga Endesa: UCAM Murcia - Valencia Basket, en directo