Estas son las tiendas y supermercados que abren los días 24 y 25 de diciembre en la Región

Faltan pocas horas para llegar a uno de los momentos por excelencia de la Navidad: la cena de Nochebuena. Todo debe quedar a punto para disfrutarla rodeado de tus seres más queridos. Así que para aquellas personas que todavía no han ultimado los preparativos y lo han dejado para última hora, te dejamos una lista con las tiendas y supermercados que abren los próximos días 24 y 25 de diciembre en la Región de Murcia.

Centros comerciales

Nueva Condomina: El día 24 abrirá con normalidad y el día 25 de forma parcial (ocio, gimnasio, cine y restauración).

Thader: No especifica su apertura en ambos días.

La Noria Outlet, Espacio Mediterráneo, Atalayas y Parque Almenara: El día 24 abrirá con normalidad mientras que el día 25 estará cerrado al público.

Dos Mares: Abierto ambos días.

Otros establecimientos como El Corte Inglés o Hipercor abren en Nochebuena de 10.00h a 20.00h y tampoco abrirán sus puertas el día de Navidad.

Supermercados

Mercadona, Lidl y Carrefour: El día 24 abrirán con horario reducido de 9.00h a 19.00h y cerrarán el día 25.

Consum: No especifican el horario del día 24 y cierran el día 25.