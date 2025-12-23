Agua
Este es el estado de las reservas de los embalses del Segura
Los pantanos acumulan seis hectómetros cúbicos más en una semana, aunque siguen por debajo de la media histórica
E.P.
Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 269 hectómetros cúbicos, seis más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes.
Los embalses del Segura disponen de 22 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 45 menos que la media que suelen almacenar en esta época (314 hectómetros cúbicos).
Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 23,6% de su capacidad total.
Reserva hídrica española
En el conjunto de España, la reserva hídrica está al 55,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan 31.094 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 350 hectómetros cúbicos (el 0,6% de la capacidad total de los embalses).
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península en la última semana. La máxima se ha producido en Vigo 123,1 litros por metro cuadrado.
Las cuencas que están por encima del 50% son las cuencas internas del País Vasco (81%); Tinto, Odiel y Piedras (77,3%); Cantábrico Oriental (75,3%); Galicia Costa (73,5%); Cuencas internas de Cataluña (70%); Tajo (61,3%); Miño-Sil (60,4%); Guadiana (59,7%); Ebro (56,5%); Duero (56,3%); Cantábrico Occidental (54,3%); y Júcar (50%).
Por debajo del 50% están Guadalquivir (45,7%); Guadalete-Barbate ) 43,8%); Cuenca Mediterránea Andaluza (43,8%); y Segura (23,6%).
