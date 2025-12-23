Consumo
El precio de la gamba roja se dispara en la Lonja de Pescadores de Águilas
La cotización sube de 160 a 180 euros en solo un día por el tirón de la Nochebuena
La cercanía de la Nochebuena vuelve a notarse en los mercados y lonjas, donde los productos más demandados de estas fechas disparan su cotización. En la Lonja de Pescadores de Águilas, la gamba roja se ha convertido este martes en uno de los grandes protagonistas de la escalada navideña de precios, alcanzando su valor más alto en lo que va de año.
En la víspera de Nochebuena, la gamba roja de mayor tamaño llegó a pagarse a 180 euros el kilo, un máximo anual que supera los 160 euros registrados apenas un día antes. La fuerte demanda propia de estas fechas, marcada por las celebraciones familiares y los menús festivos, ha empujado al alza las cotizaciones de este producto estrella del litoral de la Región.
La subida no se ha limitado a la gamba gorda. La categoría media también ha marcado este martes su precio más elevado del año, situándose en torno a 130 euros el kilo, mientras que la gamba pequeña se ha vendido hoy a 45 euros, reflejando igualmente el incremento generalizado que acompaña a la campaña navideña.
Este encarecimiento, habitual en las jornadas previas a las fiestas, confirma cómo la Navidad transforma la lonja en un termómetro de consumo, donde la tradición de llevar marisco a la mesa se traduce en cifras récord. Para muchos hogares, la gamba roja sigue siendo un capricho reservado a las grandes ocasiones, y pocas lo son tanto como la Nochebuena.
