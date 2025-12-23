La Ley del Mar Menor perderá su régimen sancionador propio para adaptarse a la normativa estatal

La reforma de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor se acerca después de que el Grupo Parlamentario Popular haya registrado en la Asamblea Regional una proposición de ley para modificar la norma, tal y como le exigía Vox y como acordaron hacer en el acuerdo de Presupuestos de 2025 firmado el pasado mes de julio.

Desde el Partido Popular se apresuraron a decir este martes que se trata de un "ajuste" que "solo tiene como fin la adaptación de la cuantía de las sanciones económicas a la normativa estatal".

En el texto registrado en la Cámara autonómica, el PP explica que, con posterioridad a la entrada en vigor de la ley autonómica, se aprobó una legislación por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. Esta norma estatal estableció un régimen sancionador en materia de uso sostenible de nutrientes en los suelos agrícolas que establece un marco general de aplicación en todo el territorio nacional.

Segado asegura que la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor seguirá siendo "la más controlada de toda Europa"

El Partido Popular considera que esta norma comparte con la ley regional de protección del Mar Menor muchos de los aspectos regulados por la misma, fundamentalmente el control y sanción las medidas relativas a la protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos de origen agrario. "Por lo anterior, y en aras de la armonización y simplificación normativa, y reducción de la carga burocrática, y visto el impulso que se ha dado a la tramitación de los programas de actuación en zonas vulnerables, procede la aplicación de un único régimen sancionador para la protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos de fuentes agrarias", argumentan en la iniciativa. Además, señalan que el alcance de la legislación estatal es mayor, ya que afecta a todo el territorio.

"La modificación de la Ley del Mar Menor que hemos presentado en la Asamblea Regional es fruto de años, de muchas horas de escucha de los sectores implicados, tanto en la Comisión del Mar Menor como en reuniones sectoriales que hemos mantenido durante estos años. Es un ajuste que solo tiene un fin, que es adaptar la cuantía de las sanciones económicas a la normativa estatal. Por tanto, no se modifican las restricciones ni se modifican las sanciones", insistió el portavoz 'popular' en el Hemiciclo, Joaquín Segado.

Según él, tras esta reforma, la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor seguirá siendo "la más controlada de toda Europa". "Lo que hoy prohíbe la Ley del Mar Menor seguirá prohibido cuando entre en vigor esta ley. No se trata de permitir nada que no estuviera permitido ya ni de prohibir nada que no estuviera prohibido ya, sino de establecer la misma cantidad de las sanciones que para el resto de España. No tiene sentido que aquí sean distintas cuando hay una norma estatal que ya la regula", insistió. Como ejemplo, añadió que "es como si por una infracción de tráfico se pagará más en la Región de Murcia que en el resto de España: sería injusto y esto es lo que vamos a regular con esta modificación de la ley".

Por otra parte, a través de esta modificación se modifica una palabra del artículo 83. 4 de la Ley del Mar Menor que regula la pérdida del derecho al acceso de ayudas o subvenciones de la Comunidad. En concreto, se sustituye la palabra "conllevarán" por "podrán conllevar".

El Gobierno regional insiste en que no dará "ni un paso atrás en la protección" de la laguna

El PP informa de que, de los 86 artículos, 12 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, 9 disposiciones finales, una disposición derogatoria y 4 anexos, la modificación registrada por su grupo solo afecta a la Disposición Adicional Cuarta y al punto 4 del artículo 83.

No obstante, añade una disposición adicional con el fin de adaptar la Ley del Mar Menor a aquellos aspectos que puedan afectarle cuando se apruebe de forma definitiva el Programa de Actuación de Zonas Vulnerables, ahora en fase de exposición pública.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Marcos Ortuño, señaló que desde el Ejecutivo no van a dar nunca "ningún paso atrás en la protección del Mar Menor", ya que es un "compromiso firme" del presidente Fernando López Miras.

Vox presentará enmiendas

El Grupo Parlamentario Vox anunció horas después de conocerse el registro de la proposición de ley que presentará enmiendas y que, tras la festividad de Reyes (6 de enero), mantendrá una reunión con el sector para fijar con claridad sus posturas. "Esta actuación se enmarca en el acuerdo presupuestario alcanzado y ha sido posible gracias al impulso y al trabajo de Vox", subrayan fuentes de la formación de Santiago Abascal.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, cree que la reforma de la Ley del Mar Menor que ha presentado el PP en la Asamblea es el "primer paso para derogar la ley que protege a la laguna".

El PSOE exige a López Miras que cumpla la ley vigente y apruebe un Plan de Ordenación de la Cuenca

Fernández explicó, a través de un comunicado, que la actual ley prohíbe las subvenciones a quienes estén sancionados por contaminar el Mar Menor, mientras que la reforma que plantea el PP elimina esa prohibición. "En la Región de Murcia contaminar cada vez sale más barato".

La portavoz socialista lamentó que "el PP ha vendido el Mar Menor a la ultraderecha a cambio de los presupuestos regionales".

Desde el PSRM reclaman a López Miras que cumpla la Ley y apruebe un Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente, que "va con cinco años de retraso".