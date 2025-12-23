Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en un camión con estiércol en el polígono industrial La Cavila de Caravaca

Las llamas afectaron al remolque y la carga, pero la rápida intervención evitó daños personales

Los bomberos lograron evitar que el fuego alcanzara la cabeza tractora del vehículo

Los bomberos lograron evitar que el fuego alcanzara la cabeza tractora del vehículo / CEIS

Joaquín Vallés

Un camión que transportaba una carga de estiércol ha sufrido un incendio en la tarde de este martes en las inmediaciones del polígono industrial La Cavila, en el término municipal de Caravaca de la Cruz.

El suceso se produjo en torno a las 15:05 horas, cuando varias llamadas alertaron al Centro de Coordinación de Emergencias 112. Según testigos, el fuego se originó en la zona de los ejes del remolque, lo que obligó a una rápida actuación para evitar que las llamas se extendieran al resto del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, que trabajaron en la extinción del incendio, localizado principalmente en la carga transportada.

La intervención permitió desenganchar a tiempo la cabeza tractora, evitando que el motor y la cabina resultaran afectados. No se registraron daños personales y el incidente se saldó únicamente con daños materiales en el remolque y la carga.

