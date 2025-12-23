Los hosteleros lamentan que el turismo de la Región aún "siga lejos de los primeros destinos nacionales"

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) ofreció este martes un balance sobre cómo ha ido el año para su sector. Su presidente, Bartolomé Vera, señaló que "hemos crecido un poco" en nivel de ocupación hotelera y precio medio, lo cual mantiene una tendencia positiva. "Estamos muy contentos de cómo ha terminado el año y tenemos muchas expectativas para 2026", afirmó.

A pesar de ello, declaró que la Comunidad "todavía está muy lejos de los primeros destinos nacionales". Vera puso como ejemplo que "no estamos ni a un 30% de lo que podemos estar" en una provincia como es Alicante. Así, alabó el aumento de turistas británicos que viajan al aeropuerto de la provincia vecina, "unos 400.000 más que el año anterior", ya que gracias a ello, "también vienen a la Región de Murcia".

Además, indicó que la Región de Murcia "tiene potencial" para mejorar sus registros y, por ello, se reunió este martes por la mañana con la junta directiva, "para pelear, porque en dos o tres años creemos que se va a posicionar a un nivel muy alto".

Vera también insistió en que "no podemos perder esta oportunidad, teniendo en cuenta la bonanza del sector a nivel nacional", siendo la Comunidad "igual o mejor que otras regiones limítrofes".

Para mejorar los números alcanzados, el presidente de HoyTú reclamó que "hay que seguir modernizando la planta hotelera" para buscar "al turista internacional, que es el que contribuye a la economía", aunque reconoció que hay que buscar otro tipo de estrategia enfocada a "experiencias de calidad turística".

Asimismo, explicó que el sector necesita más "posicionamiento" con un aumento de las plazas hoteleras y conexiones, a través del aeropuerto y la Alta Velocidad, para lo que pidió "la llegada urgente" del AVE a Cartagena, "que ha quedado totalmente incomunicada a nivel ferrocarril".

En cuanto a los resultados en las distintas modalidades turísticas, Vera explicó que "tanto en verano, el de sol y playa, como el resto del año, con los congresos y festivales, han ido bien".

También añadió que el objetivo en 2026 es "seguir aprovechando las sinergias a nivel nacional" para "convencer a los turistas de venir a la Región de Murcia por medio de promocionar el destino". Vera aseguró que "se volverá a batir el récord de ocupación".

Colaboración público-privada

El presidente del sector hostelero destacó la importancia de la colaboración público-privada a la hora de elaborar la estrategia de promoción del sector. Para ello, el Consejo Asesor de Turismo "será quien marque las reglas", pero expresó que todas las medidas que se adopten sean consensuadas para alcanzar "el máximo retorno posible" y sacar el máximo rendimiento a los fondos públicos.

Al respecto de sobre qué tipos de turismo se haría más hincapié, Vera afirmó que el de congresos "es fundamental" junto con los festivales. Esto se debe a que se registran "muy buenos niveles de ocupación durante toda la semana".

Además, según Vera, los festivales propician "la llegada de público nacional e internacional que vienen por primera vez a la Región", y que "vuelven porque quieren seguir descubriendo la Comunidad", concluyó.