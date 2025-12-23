Más de 30 millones para la conservación de 74 carreteras

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Fomento e Infraestructuras una inversión de 32,5 millones de euros en dos contratos mixtos que supondrán la ejecución de diversas actuaciones de conservación de 74 carreteras en la Región de Murcia durante los próximos cuatro años.

El primer contrato corresponde al denominado sector de conservación de Mula y tiene un presupuesto de licitación de 20.000.815 euros hasta 2030, que se desglosan en diferentes anualidades. Este sector abarca 43 carreteras situadas en los municipios de Albudeite, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Campos del Río, Librilla, Mula, Pliego, Las Torres de Cotillas y Totana.

Por otro lado, el contrato del sector de conservación del Noroeste tiene un presupuesto de licitación de 12.531.097 euros hasta 2030, que se desglosan en diferentes anualidades. Este sector abarca 31 carreteras situadas en los municipios de Bullas, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla y Calasparra.

Alquiler asequible

Por otra parte, el Ejecutivo aprobó una subvención de un millón de euros a la empresa municipal de vivienda de Lorca para construir 11 viviendas públicas destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 años en régimen de alquiler asequible. El inmueble se levantará en la calle Leonés. «De esta forma, cumplimos un doble objetivo, facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda y contribuir a la rehabilitación del casco histórico de Lorca», explicó el portavoz del Gobierno autonómico, Marcos Ortuño.

En materia de vivienda también se dio luz verde a una ayuda de más de 2.200.000 euros para la rehabilitación energética de 254 viviendas en La Manga. «Esta actuación permitirá reducir el consumo energético, bajar la factura de la luz y mejorar el confort térmico de cientos de familias», añadió el portavoz.

Obras en colegios

En materia educativa, se aprobaron más de 700.000 euros para obras de mejora en los colegios públicos de los municipios de San Pedro del Pinatar, Moratalla y Yecla.

En San Pedro del Pinatar se van a destinar más de 520.000 euros a la ampliación del colegio Maspalomas, una actuación que permitirá ampliar la capacidad de este centro y dar respuesta al crecimiento del alumnado en el municipio. En Moratalla, la inversión asciende a casi 148.000 euros para obras de adecuación y reforma de las instalaciones del colegio Germán Teruel. Finalmente, en Yecla se han aprobado cerca de 58.000 euros para obras de acondicionamiento de los colegios Giner de los Ríos y San José de Calasanz centradas en la mejora de espacios comunes y patios.

5 millones de euros se destinarán a subvenciones para mejorar residencias y centros de día

«A pesar de ser como somos la comunidad peor financiada por parte del Gobierno de España, no vamos a recortar ni un solo céntimo de euro en los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación y servicios sociales», subrayó Ortuño.

En este sentido, informó de que, dentro del área de Política Social, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno a más de 5 millones de euros destinados a subvenciones para mejorar residencias y centros de día. Se trata de dos líneas de ayuda. La primera, dotada con 3 millones de euros, está destinada a inversiones en centros para personas mayores que mejorarán los servicios que se prestan a más de 4200 usuarios. La segunda línea de ayudas, con cerca de 2 millones de euros, se dirige a mejorar los centros de personas con discapacidad y beneficiará a casi 4500 usuarios.

También se ha autorizado al Instituto de Turismo un gasto de 1.471.400 euros destinado a la contratación de un servicio de marketing promocional de la Región de Murcia en mercados emisores nacionales durante el periodo 2026-2029. Las campañas se dirigirán de manera prioritaria a mercados nacionales con conectividad aérea directa con el aeropuerto de Corvera, como Asturias, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria.