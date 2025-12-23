Un millón de euros para construir 11 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible en Lorca

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana una subvención de un millón de euros para construir 11 viviendas públicas en Lorca, las cuales se destinarán a alquiler asequible.

La iniciativa, dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, con ingresos comprendidos entre 2,5 y 4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), también contribuirá a revitalizar el casco histórico de la localidad, según indican desde el Gobierno Regional.

Las viviendas, a las que se suman 10 garajes, se ubicarán en la calle Leonés, 7, en el casco histórico de Lorca, y supondrán un incremento del parque público residencial destinado a jóvenes para el alquiler asequible.

La actuación se ajusta a los criterios de vivienda joven pública y de máxima eficiencia energética. Todas las viviendas estarán completamente equipadas y cumplirán los requisitos de confort térmico, accesibilidad y seguridad.

En concreto, el Ejecutivo regional ha autorizado la concesión de esta subvención a la empresa municipal de suelo y vivienda de Lorca (Suvilor).

Este ha sido uno de los temas aprobados esta mañana por el Consejo de Gobierno, entre los que también destacan la autorización de 32,5 millones de euros para la conservación de 74 carreteras en la Región los próximos cuatro años. En concreto, se actuará en diferentes vías que abarcan los municipios de Albudeite, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Campos del Río, Librilla, Mula, Pliego, Torres de Cotillas, Totana, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla y Calasparra.

También al refuerzo de la atención a las personas mayores y con discapacidad se destina 5 millones a mejorar residencias y centros de día. Se trata de dos líneas de ayudas que permitirán adaptar las instalaciones al modelo de cuidados centrado en la persona.

El Ejecutivo regional destinará más de 700.000 euros a obras de mejora y ampliación en colegios públicos de San Pedro del Pinatar, Moratalla y Yecla, con el objetivo de garantizar unas instalaciones seguras, modernas y adaptadas a las necesidades actuales del alumnado.

Una inyección de casi 1,5 millones de euros reforzará el posicionamiento turístico de la Región en mercados nacionales, sobre todo Asturias, Bilbao y Las Palmas, para consolidar y reforzar la imagen de la Región de Murcia-Costa Cálida como destino vacacional tanto en temporada estival como a lo largo de todo el año.

Por otro lado, la Comunidad declara los bolos huertanos Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial y también da luz verde a la rehabilitación energética de más de 250 viviendas en La Manga con una subvención de 2,2 millones de euros.