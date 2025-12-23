El campo murciano pide recuperar a los 'centinelas verdes' para frenar la lengua azul, la dermatosis nodular y la gripe aviar

Recuperar a los 'centinelas verdes' para frenar "la amenaza de primer nivel" que supone para el ganado de la Región de Murcia la expansión de enfermedades como la lengua azul, la dermatosis nodular contagiosa o la gripe aviar.

Recuperar figuras olvidadas como las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIA) que velen por el control sanitario del vacuno, bovino, ovino o aves en corrales, granjas y explotaciones murcianas y que décadas atrás permitieron mantener un alto nivel sanitario en la Región y en toda España. “Nos permitieron disfrutar de un estatus sanitario en la cabaña ganadera de la Región durante décadas, el mejor de España".

Así lo defendió este martes José Miguel Marín, presidente de COAG-IR en la Región, tras alertar de que el cambio climático está propiciando el avance de estas enfermedades animales y vegetales.

Reclaman más financiación pública para que no se ponga en peligro la viabilidad de las explotaciones

Ante este escenario, desde COAG insistieron en la necesidad de una mayor inversión pública ante uno de los principales riesgos para la viabilidad de las explotaciones de agricultores y ganaderos, exigiendo una mayor implicación de las administraciones públicas.

"Tenemos una modificación en las temperaturas, como todo el mundo sabe, y esto está dando lugar a un comportamiento de los vectores que no es el que tenía que ser y el que ha sido durante muchas décadas", señaló Marín durante el balance agrario 2025 en la Comunidad.

Nódulos repartidos por el cuerpo del animal por la dermatosis. / Miteco

Sacrificar solo los positivos

Entre las principales preocupaciones del sector se encuentran enfermedades como la lengua azul y la gripe aviar, cuya evolución está directamente relacionada con el cambio climático.

Pero si hay una que despierte mucha inquietud en las últimas semanas en el sector es la dermatosis nodular bovina. En este sentido, el presidente de COAG Murcia se sumó a la reclamación de los ganaderos franceses, que están exigiendo cambios en la normativa sanitaria europea para que se saque esta enfermedad de la lista A y se baje a la B, con el fin de que deje de aplicarse un protocolo que, hoy por hoy, es "devastador" para el sector en caso de que se den positivos en esta enfermedad.

"Cuando una explotación tiene un positivo de dermatitis nodular, se sacrifica la explotación entera", lamentó Marín. Por contra, reforzando la idea francesa, los agricultores murcianos proponen "que se sacrifiquen solo los positivos, porque explotación que sacrificamos, explotación que se cierra".

La peste porcina africana, contenida

En relación con la reciente aparición de la peste porcina africana y su posible expansión hacia Murcia, COAG defendió que por ahora "está contenida", ya que hasta la fecha se han detectado 13 jabalíes positivos en Barcelona y, según detallan, "en los radios establecidos de 6 kilómetros solo tenemos una explotación de cerdo blanco que no es negativa". En el radio de entre 6 y 20 kilómetros, "tenemos 38 explotaciones que también son negativas", indicó.

Respecto a la gripe aviar, destacan que el Levante se está viendo menos afectado. “Toda la zona del Mediterráneo nos estamos escapando de cierta forma porque el paso de las aves migratorias no está teniendo mucha incidencia”, resaltó Marín.