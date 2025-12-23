El buen invierno amortigua el golpe de un verano con pérdidas para los agricultores de la Región

El campo de la Región de Murcia cierra un año 2025 "de contrastes" y marcado por la buena campaña de hortalizas de invierno y la caída de la de verano. La sequía estructural y crónica que deja secos los cultivos durante los meses estivales, los daños por episodios de heladas, las lluvias torrenciales que anegan las plantaciones, la incertidumbre sobre la PAC, la escasez de agua y recursos hídricos en la Comunidad, la "asfixia normativa" que sufren agricultores y ganaderos murcianos, la falta de relevo generacional, así como el acuerdo al que se ha adherido España y que se pretende cerrar con Mercosur son los principales 'puntos negros' del balance que ofreció este martes COAG en la Región de Murcia.

Su presidente, José Miguel Marín, señaló que, por norma general, el invierno fue muy positivo para cultivos como lechuga y alcachofa en zonas como el Guadalentín, con precios adecuados; pero el verano vino con la caída de la producción del melón y la sandía "por las condiciones climáticas muy duras" en el Campo de Cartagena.

Otras plantaciones como pimientos, brócoli o la patata terminan el año con un aprobado general, mientras que la lechuga y el calabacín en el Campo de Cartagena han tenido más dificultades "por la acumulación del producto" y la "competencia con otras zonas de producción que ha llevado a que los precios no hayan sido satisfactorios", respectivamente.

Marín también enumeró que la fruta de hueso registró una campaña aceptable, mejor que la del año anterior, aunque sin alcanzar niveles óptimos. En el caso del melocotón, la producción se mermó entre un 15 y un 20%, especialmente acusada en las variedades de paraguayo de media estación y, con mayor intensidad, en las tardías.

Respecto al albaricoque, la producción de media estación y tardía ha sido buena, mientras que las variedades tempranas y extratempranas se vieron afectadas por un mal cuajado, con una reducción aproximada del 20% de la cosecha.

La situación más preocupante se da, según el representante de COAG, en la uva de mesa, que atraviesa un año "catastrófico" por problemas de mercado a pesar de "las buenas producciones tanto en calidad como en cantidad". "Ha sido muy difícil darle salida a la producción en un cultivo muy caro de sacar adelante", expuso.

En cítricos, los rendimientos han descendido de forma generalizada, con una reducción significativa en el limón, cercana al 20%; un hecho similar tanto en la naranja como en la mandarina.

En cuanto a los cultivos de secano, la organización advirtió de que, pese al fin de lo peor de la sequía extrema que azotó a la Región en los últimos tres años, la recuperación ha sido muy limitada. En cereal, la producción se sitúa en torno al 60% de una cosecha considerada normal en la Región de Murcia. Respecto al viñedo, también presenta una menor producción y una situación complicada; mientras que el almendro ha sufrido una reducción notable agravada por la expansión de la plaga de la avispilla.

Las plantas aromáticas han logrado una recuperación parcial, aunque COAG recuerda que los cultivos de secano arrastran una sequía estructural que continúa lastrando la producción, especialmente en los cultivos leñosos.

Buenos precios en la ganadería pese a las enfermedades

En el ámbito ganadero, Marín señaló que los sectores ovino, caprino, vacuno y avícola han mantenido precios elevados durante este 2025, lo que ha permitido cierta estabilidad económica pese a la expansión de enfermedades como la lengua azul, la dermatosis nodular contagiosa o la gripe aviar, entre otras.

En ovino, la lengua azul continúa siendo una preocupación relevante, a la que se suma una reducción progresiva y estructural de la cabaña, fenómeno que también afecta al caprino. En vacuno, la dermatosis nodular está generando dificultades importantes para los ganaderos. La organización recuerda que la Región de Murcia se caracteriza principalmente por el engorde de animales, con un número reducido de explotaciones de nodrizas.

En el sector avícola, pese a la buena evolución de los precios, la gripe aviar está afectando a las exportaciones y genera una elevada incertidumbre. En porcino, la peste porcina africana mantiene al sector en una situación de tensión, con una tendencia a la baja en los precios.

La apicultura presenta uno de los balances más negativos del año, con malas producciones en primavera, precios bajos y una fuerte presión de las importaciones de miel. A ello se suma la aparición en la Región del devastador avispón oriental, que supone un nuevo riesgo sanitario para la cabaña apícola.

"Cautela" con el incremento de la renta agraria

Desde COAG también valoraron con "cautela" el primer avance del Ministerio de Agricultura sobre la renta agraria, que apunta a un incremento del 7% por unidad de trabajo anual a nivel nacional. Marín recordó que estos datos son provisionales, que en ejercicios anteriores ya fueron corregidos y que, en cualquier caso, no reflejarían las diferencias entre la Región y otras comunidades autónomas.

Desde el punto de vista de COAG, este posible incremento estaría vinculado a mayores volúmenes de producción y no a una mejora real de los precios. Además, recordó que en la Región de Murcia, donde más del 50% de la superficie agraria útil es de secano, el impacto de la sequía estructural limitaría cualquier mejora de la renta.

En este contexto, la organización quiso resaltar las ayudas directas aprobadas por el Gobierno regional para paliar los efectos de la sequía, con 7 millones de euros destinados a explotaciones de secano y 4,5 millones procedentes de fondos de la PAC para la replantación de almendros secos. Eso sí, advirtió que estas subvenciones no compensan plenamente las pérdidas acumuladas.

Defensa de la PAC y guerra con Mercosur

El máximo representante de COAG en la Región también dedicó una parte relevante de su largo balance a la protestas que llevaron los agricultores y ganaderos europeos la pasada semana a Bruselas, y que "superó las expectativas iniciales", ante el "desmantelamiento de la Política Agraria Común y del golpe al desarrollo rural" por parte de la Unión Europea.

En este sentido, Marín volvió a reiterar que la Comisión Europea está impulsando una reforma de la PAC en una dirección equivocada, al tiempo que recordó la oposición del sector al acuerdo de libre comercio con Mercosur. Aquí COAG volvió a reiterar su sorpresa por el apoyo del Gobierno español a este acuerdo, que prevé su firma en enero, y teniendo en cuenta el peso del sector agrario en la economía nacional, mientras que Francia e Italia sí que mantienen una posición contraria para defender a sus agricultores y ganaderos, lamentaron.

Los sectores más expuestos a los efectos del acuerdo, advirtió Marín, serían el vacuno de carne, el porcino, las aves de corral, los huevos y la miel, considerados sensibles, aunque también alertó del impacto en otros productos no incluidos como sensibles, como los cítricos y los quesos, de tanta relevancia para la Región.

Los agricultores de COAG siguen rechazando así la eficacia de las cláusulas de salvaguarda, recordando precedentes como el acuerdo con Marruecos, donde "no se han respetado ni los contingentes ni resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" ante la "competencia desleal" derivada de las diferencias en costes laborales, exigencias sanitarias y normativas ambientales entre los productos del país vecino y las que tienen que cumplir los murcianos.

La lucha por el agua

Desde COAG recordaron que presentaron alegaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica y al escenario posterior a 2027, alertando de la preocupación por el cierre de pozos y acuíferos. La organización reclama asimismo una moratoria en la aplicación de la Directiva Marco del Agua hasta que existan recursos alternativos, advirtiendo del grave impacto económico y social que tendría su aplicación inmediata.

Asimismo Marín insistió en la necesidad de reconocer la figura de los "regadíos sociales "dentro del plan de cuenca, especialmente en zonas de secano donde pequeñas dotaciones podrían permitir salvar cosechas y frenar el abandono de tierras. También reclamó una mayor participación del sector en la gobernanza del agua y defendió la necesidad de infraestructuras de almacenamiento y transporte, así como los trasvases, ante un nuevo régimen de lluvias más torrencial y concentrado como el que se está dando cada vez de forma más repetitiva.