Los bolos huertanos, Bien de Interés Cultural por "su valor histórico y etnográfico"

El Consejo de Gobierno, en su sesión de este martes, ha declarado los bolos huertanos como Bien de Interés Cultural, "en reconocimiento a su valor histórico y etnográfico". Este proceso de reconocimiento oficial ya arrancó hace meses con la apertura del expediente por parte de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, bajo la Dirección General de Patrimonio Cultural.

La Comunidad apunta que se trata de "un deporte profundamente enraizado en la cultura popular de la Región de Murcia". "Con esta declaración, el Ejecutivo regional busca preservar, proteger, reconocer y promocionar este juego tradicional", destacan.

"Para tomar esta decisión, la Comunidad ha tenido en cuenta la importancia histórica, cultural, social y etnográfica de este ancestral juego, que trasciende a la Huerta de Murcia. Así, la práctica de esta modalidad está documentada desde el siglo XVI y ha formado parte de la vida social y lúdica de varias generaciones de murcianos", remarcan desde San Esteban.

Los bolos huertanos, toda una tradición. / L. O.

Más que un simple juego, los bolos huertanos son una tradición profundamente arraigada en las celebraciones folclóricas de Murcia. Afirman desde el Gobierno autonómico que "los bolos huertanos presentan rasgos propios que los distinguen como una manifestación cultural singular, con normas, organización e identidad propias".

"Asimismo, cuentan con una tipología específica de elementos de juego, cuyo diseño y elaboración están ligados a conocimientos artesanales tradicionales, especialmente en el modelado y torneado de las piezas", lo cual "refuerza su valor como patrimonio cultural inmaterial", hacen hincapié.

Cómo se juega

Los bolos huertanos se practican tanto de forma recreativa como en competiciones oficiales, de acuerdo con las normas recogidas en los reglamentos de la Federación de Bolos de la Región de Murcia.

El juego se desarrolla en un terreno alargado, con nueve bolos colocados en hilera y un pasillo de juego dividido en distintas zonas que marcan las fases del lanzamiento. Las partidas comienzan desde la zona más alejada y pueden continuar con una segunda ronda desde una posición más cercana, utilizando diferentes modalidades de tiro.

El objetivo es derribar el mayor número posible de bolos mediante el lanzamiento de bolas de madera, siguiendo las distancias y dimensiones establecidas en el reglamento. La puntuación se obtiene en función de los bolos derribados en cada mano, y resulta vencedor el equipo que alcanza la mayor puntuación, detalla el Ejecutivo de López Miras.