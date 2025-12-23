Patrimonio
Los bolos huertanos, Bien de Interés Cultural por "su valor histórico y etnográfico"
Así lo declara el Consejo de Gobierno, a fin de "preservar, proteger, reconocer y promocionar este juego tradicional"
El Consejo de Gobierno, en su sesión de este martes, ha declarado los bolos huertanos como Bien de Interés Cultural, "en reconocimiento a su valor histórico y etnográfico". Este proceso de reconocimiento oficial ya arrancó hace meses con la apertura del expediente por parte de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, bajo la Dirección General de Patrimonio Cultural.
La Comunidad apunta que se trata de "un deporte profundamente enraizado en la cultura popular de la Región de Murcia". "Con esta declaración, el Ejecutivo regional busca preservar, proteger, reconocer y promocionar este juego tradicional", destacan.
"Para tomar esta decisión, la Comunidad ha tenido en cuenta la importancia histórica, cultural, social y etnográfica de este ancestral juego, que trasciende a la Huerta de Murcia. Así, la práctica de esta modalidad está documentada desde el siglo XVI y ha formado parte de la vida social y lúdica de varias generaciones de murcianos", remarcan desde San Esteban.
Más que un simple juego, los bolos huertanos son una tradición profundamente arraigada en las celebraciones folclóricas de Murcia. Afirman desde el Gobierno autonómico que "los bolos huertanos presentan rasgos propios que los distinguen como una manifestación cultural singular, con normas, organización e identidad propias".
"Asimismo, cuentan con una tipología específica de elementos de juego, cuyo diseño y elaboración están ligados a conocimientos artesanales tradicionales, especialmente en el modelado y torneado de las piezas", lo cual "refuerza su valor como patrimonio cultural inmaterial", hacen hincapié.
Cómo se juega
Los bolos huertanos se practican tanto de forma recreativa como en competiciones oficiales, de acuerdo con las normas recogidas en los reglamentos de la Federación de Bolos de la Región de Murcia.
El juego se desarrolla en un terreno alargado, con nueve bolos colocados en hilera y un pasillo de juego dividido en distintas zonas que marcan las fases del lanzamiento. Las partidas comienzan desde la zona más alejada y pueden continuar con una segunda ronda desde una posición más cercana, utilizando diferentes modalidades de tiro.
El objetivo es derribar el mayor número posible de bolos mediante el lanzamiento de bolas de madera, siguiendo las distancias y dimensiones establecidas en el reglamento. La puntuación se obtiene en función de los bolos derribados en cada mano, y resulta vencedor el equipo que alcanza la mayor puntuación, detalla el Ejecutivo de López Miras.
- Óscar Puente: «A López Miras solo le falta hacerme la ola cuando visito la Región»
- Cuatro encapuchados asaltan a punta de pistola un restaurante de Molina de Segura
- El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya
- El polígono junto a Amazon en Murcia toma cuerpo con la obra de urbanización
- La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: 'Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante
- La nueva ministra de Educación es persona non grata en Murcia
- En directo: Real Murcia-Europa
- Muere al caerse a un pozo minero sin protección mientras buscaba minerales en Llano del Beal