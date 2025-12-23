El Gobierno de España concede la Orden de Carlos III a Andrés Hernández Ros

El Gobierno de España concedió este martes la Orden de Carlos III a Andrés Hernández Ros, primer presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia entre 1983 y 1984 y miembro del Partido Socialista Obrero Español. Esta distinción, anunciada en el Consejo de Ministros, premia el mérito en el servicio al Estado. Junto al murciano, han sido premiados todos los primeros presidentes de cada una de las comunidades.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM, Francisco Lucas, señaló que «Hernández Ros asumió el honor y la noble responsabilidad de liderar el primer gobierno democrático de nuestra comunidad, de convertir los sueños de todo un pueblo en hechos». A través de esta distinción, añadió, se reconoce su legado «con la más alta condecoración civil de España y, con ella, la contribución del Partido Socialista al desarrollo de nuestra tierra».

Lucas recalcó que los socialistas fueron «decisivos para poner en marcha la Comunidad Autónoma y para levantar los cimientos sobre los que la Región ha crecido durante estas décadas. 45 años después, Murcia necesita recuperar el impulso, la ambición y la ilusión y una vez más será el Partido Socialista quien lidere el futuro de nuestra tierra», concluyó.

En 2012, el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel otorgó a Andrés Hernández Ros la Medalla de Oro de la Región, máxima distinción de la Comunidad. Falleció el 26 de junio de 2016.