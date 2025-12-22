Los vecinos de Las Torres de Cotillas, agraciados con el último quinto premio

El 18669, octavo y último quinto premio de la Lotería de Navidad, ha agraciado a los vecinos de Las Torres de Cotillas.

La administración Virgen de la Salceda, situada en el número 15 de la calle Mayor de la localidad de la Vega Media, ha vendido este número, que también ha caído en otras localidades como Alcoy (Alicante), Granada, San Vicente del Raspeig (Alicante) y Algemesí (Valencia).

A Rosa Pérez, la dueña de la administración torreña, le pilló por sorpresa este último quinto premio: "Estamos en shock porque hemos recibido la noticia a los pocos minutos. Lógicamente, es para estar muy contentos. No llega a 300 décimos vendidos, pero, eso sí, todos en ventanilla tanto para los vecinos de Las Torres como a otros tantos de Ceutí a través de una vendedora", explicó a La Opinión. "Creemos que está muy repartido", añadió.

Es la primera ocasión que Rosa reparte un premio de este tipo porque cogió las riendas de la Virgen de la Salceda hace apenas un año: "Anteriormente esta misma administración ya ha repartido en años anteriores el Gordo, segundos o cuartos premios, entre otros", detalló.

El quinto premio está dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo.

Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Los ganadores del Gordo, así como los de los segundos y terceros premios del sorteo de la Lotería de Navidad, tendrán que dedicar el 20 % de las ganancias a tributar ante la Hacienda Pública, teniendo en cuenta que los primeros 40.000 euros están exentos. Así, por ejemplo, si se gana el Gordo, dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador, con 328.000 euros.

De la misma manera, para un segundo premio, dotado con 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos, de manera que Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador, con 108.000 euros. Los ganadores de un tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros.

