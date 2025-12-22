Medio ambiente
La Unión Europea amplía el control de contaminantes emergentes en aguas
Químicos sintéticos, plaguicidas y productos farmacéuticos entran en las listas prioritarias para proteger ecosistemas y la salud
La Unión Europea ha dado un paso decisivo para proteger sus recursos hídricos ante contaminantes emergentes que afectan a ecosistemas y salud humana. El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron el pasado mes de septiembre un acuerdo provisional para actualizar las listas de sustancias prioritarias bajo la Directiva Marco del Agua, incorporando compuestos que hasta ahora quedaban fuera de la regulación tradicional.
Entre las incorporaciones figuran plaguicidas, productos farmacéuticos, bisfenoles y PFAS (los químicos eternos, sustancias químicas sintéticas que comenzaron a fabricarse en los años 50), conocidas por su gran persistencia ambiental.
Magnus Heunicke, ministro danés de Medio Ambiente e Igualdad, señaló que «este acuerdo garantiza que la legislación europea sobre el agua se adapte a la ciencia y a los contaminantes emergentes», protegiendo la salud de los ciudadanos.
El acuerdo establece normas de calidad para nuevos compuestos, como el ácido trifluoroacético (TFA), un producto de degradación de PFAS, y límites sumarios de plaguicidas en aguas superficiales. También moderniza la vigilancia: los Estados miembros deberán informar con mayor frecuencia sobre el estado químico y biológico de las masas de agua y y aplicar enfoques de monitorización que permitan evaluar no solo la presencia individual de sustancias, sino también los efectos de mezclas químicas complejas.
Los plazos de transposición a la legislación nacional se fijan para finales de 2027, y hasta 2039 para el cumplimiento de los nuevos estándares, con posibles extensiones hasta 2045 en casos específicos. Expertos destacan que esta actualización representa un cambio importante hacia una reglamentación más dinámica y adaptada a los contaminantes emergentes que plantea la ciencia moderna.
