Estos son los ganadores del VIII Concurso Regional de Belenes

El Centro de Artesanía de Murcia acogió esta mañana el acto de entrega de premios del VIII Concurso Regional de Belenes, siendo los galardonados de este año el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, la Asociación Belenista de Lorca, la Ermita del Pilar de Murcia, el colegio público Alfonso X de Yecla, el Centro de Educación Ocupacional CEOM y el belén de Vicente Jiménez.

Estos galardones distinguen la dedicación, la creatividad y el valor cultural de esta tradición profundamente arraigada en la Región, y se conceden en seis categorías, que reconocen tanto el trabajo individual como el esfuerzo colectivo de asociaciones, centros educativos, parroquias y administraciones locales. Se trata una iniciativa impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, en colaboración con la Asociación BelenCribs.

El jurado ha valorado la calidad artística de los trabajos, la originalidad de las propuestas y el esfuerzo colectivo detrás de muchos de los belenes presentados. En total, en el concurso se han inscrito 251 belenes procedentes de distintos municipios y ámbitos de la Región, que lo consolida como una de las citas culturales navideñas con mayor participación.

En el acto, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, destacó que “el belenismo es una expresión viva de nuestra identidad cultural y un ejemplo de cómo la artesanía y la tradición siguen teniendo un papel relevante en la sociedad actual”. Asimismo, subrayó que “los belenes no solo embellecen nuestros municipios durante la Navidad, sino que transmiten valores, historia y creatividad de generación en generación”.

El Premio en la categoría de Particulares ha sido concedido a Vicente Jiménez, vecino de la pedanía murciana de Guadalupe, por un belén que destaca por el cuidado en los detalles, la calidad de los elementos artesanales y la armonía del conjunto. Esta modalidad volvió a ser la más concurrida del certamen, con 134 belenes presentados.

En la categoría de Centros Educativos, se ha reconocido al colegio Alfonso X de Yecla, por su enfoque didáctico y participativo, que involucra al alumnado en el conocimiento y la transmisión de la tradición belenista.

Por su parte, el Premio a Centros de Educación Especial ha distinguido al CEOM, valorando el esfuerzo, la dedicación y la ilusión del alumnado en la elaboración del belén como herramienta educativa y de integración.

El Premio a Peñas Huertanas y Asociaciones ha sido para la Asociación Belenista de Lorca, por su labor constante en la defensa, conservación y difusión del belenismo como manifestación cultural propia de la Región. En el apartado de Parroquias, el jurado ha reconocido a la Ermita del Pilar de Murcia por el esmero, la devoción y el cuidado artístico de su representación del Nacimiento.

Finalmente, el Premio a Ayuntamientos ha recaído en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, por su implicación activa en la promoción del belenismo y su apuesta por mantener viva esta tradición como seña de identidad local.

La elevada participación registrada en esta octava edición, con especial incremento en municipios como Yecla y Águilas, pone de manifiesto el creciente interés ciudadano y el dinamismo local en torno al belenismo.

“Con iniciativas como este concurso, el Gobierno regional reafirma su compromiso con la protección del patrimonio cultural inmaterial, el impulso de la artesanía y la preservación de las tradiciones navideñas en la Región de Murcia”, concluyó López Aragón.