San Pedro del Pinatar recuerda al "calvo de la Lotería" entre premios, emoción y fiesta

La administración número 2 de San Pedro del Pinatar, más conocida como El Perolo, ha rendido este lunes un homenaje a Clive Arrindell, el actor británico que encarnó durante años al "calvo de la Lotería", el rostro de la ilusión, fallecido en 2024 y que ha sido recordado por su hermana y su mejor amigo.

La administración se ha hecho conocida en todo el país no solo por la cantidad de premios que reparte cada año (en esta ocasión, el tercero y dos quintos premios), sino por cómo lo celebra: con una gran fiesta en la calle Gabriel Cañadas, en la que se ubica, con pantallas gigantes, migas, arroz caldero y jamón.

Y confeti, botellas de cava descorchada, música y un ambiente digno de cualquier celebración que se prolonga durante todo el sorteo, viviendo en directo la emoción de cada premio que cantan los niños de San Ildefonso.

Al finalizar, este año la fiesta ha continuado con el homenaje al actor británico, que falleció en julio de 2024, si bien la noticia de su muerte no trascendió hasta el pasado noviembre de la mano del director gerente de la administración, Miguel Ángel Zapata.

Él mismo se topó con la noticia cuando lo buscaba para invitarlo a participar a una serie de videopódcast titulada 'La ruta de la suerte', en la que ha recorrido a pie diferentes puntos de España desde San Pedro del Pintar al Teatro Real de Madrid, donde se celebra el sorteo.

Momento de celebración de uno de los premios de El Perolo / Marcial Guillen

En esta ruta, Zapata viaja acompañado de diferentes personajes para reflexionar sobre la suerte, y el de Arrindell fue el primer nombre que le vino a la cabeza.

Por eso, no ha querido perder la oportunidad de homenajearlo de manera póstuma y, para ello, ha traído hasta San Pedro del Pinatar a su hermana, Alison Stevenson, y a su mejor amigo, John Yapp, que han asistido desde primera hora emocionados a esta fiesta.

Muy queridos y arropados

Es su primera vez en España, han contado que se han sentido queridos, arropados y sorprendidos por el cariño que Arrindell continúa despertando en España, a pesar de que hace ya 20 años de su última aparición en los anuncios de la Lotería, que protagonizó desde 1998 hasta 2005.

Su amigo John, en un emotivo discurso, ha definido al actor como una persona solidaria, amante de los Beatles, y profundo conocedor de la obra de Shakespeare, que interpretaba habitualmente en los teatros británicos, además de un hombre con un gran sentido del humor y un punto de ilusión adolescente que preservó hasta su fallecimiento repentino a los 70 años.

Los familiares han entregado al lotero un abrigo como el que el intérprete portaba durante los populares anuncios

Por eso, se ha sentido muy emocionado al saber que el actor hizo "tan felices a tantas personas en España, tanto como lo hace el propio premio Gordo".

"Quiero recordar la alegría que aportó y recibió de los ganadores de la lotería, que lo llegaron a considerar el rostro de la fortuna. Lo sé porque personalmente escuché estando con él cómo le saludaban muchos turistas españoles en Londres, y cómo le pedían hacerse fotos con él", ha subrayado.

Antes de sus palabras, se ha proyectado un vídeo sobre el actor y su paso por los anuncios de la lotería, y el gerente de la administración ha subrayado que la oportunidad de tener hoy a sus familiares en España es algo que "solo pasa una vez en la vida", por lo que es una "maravilla".

También les ha obsequiado con unas fotografías del actor que han firmado los familiares, que han entregado al lotero un abrigo como el que el intérprete portaba durante los populares anuncios.

Por último, han colocado un adoquín dorado en el "paseo de la suerte" en el que El Perolo va instalando cada año una de esas piedras por cada premio principal del sorteo de navidad que reparte.