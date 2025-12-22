Premios Lotería de Navidad 2025 que han caído en Alcantarilla

Regresa este lunes uno de los sorteos más esperados del año, la Lotería de Navidad, que en los últimos años ha repartido la suerte en la Región de Murcia, tanto con el Gordo como con los otros premios que reparte. Cada murciano gasta una media de 73,24 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario, que se celebra en el Teatro Real de Madrid, frente a los 76,08 euros de media nacional.

La Región de Murcia es uno de los lugares que menos Lotería de Navidad tienen consignada este año, con un total de 115.126.400 euros, según las cifras oficiales, pero eso no es impedimento para volver a confiar en la suerte y en que lleguen los premios a las administraciones repartidas por toda la Región.

¿Quieres comprobar si tu décimo de la Lotería de Navidad 2025 ha sido premiado en Lorca? Con el buscador de números premiados por localidades de La Opinión, puedes verificar rápidamente los resultados.

Esta herramienta es fácil de usar y está diseñada para ofrecerte resultados actualizados del sorteo más esperado del año. Solo necesitas escribir el nombre de la localidad, seleccionar del listado inferior que se muestra y, al instante, sabrás qué premios se han repartido en Alcantarilla y en el resto de la Región.

¿Cuándo se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad 2025 que han tocado en la Región de Murcia?

Los premios de la Lotería de Navidad 2025 que han tocado en Murcia se pueden cobrar desde esta misma tarde, a partir de las 18.00 horas. Para cobrar un premio, según las indicaciones de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), es imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado. Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.902 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre.

Si el décimo ha sido adquirido a través del canal online oficial (www.loteriasyapuestas.es) se abonará mediante transferencia a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de Juego. Si el premio es menor será abonado directamente en la cuenta de juego siempre que esta no exceda los límites establecidos, en cuyo caso también serán abonados mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya sido comunicada.