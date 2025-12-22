La nueva vida de un murciano tras lograr cancelar una deuda de 65.000 euros: "Ahora sí tengo ganas de mirar hacia delante"

Un alivio económico que le permite empezar de cero y que ahora «sí tenga ganas de mirar hacia delante». M. M., un murciano (que prefiere mantener su nombre en el anonimato) ha logrado cancelar una deuda de 65.000 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Tras años de dificultades financieras, embargos y viajes a los juzgados, este murciano ha recuperado recientemente la tranquilidad y la posibilidad de planificar su futuro después de que hace tres lustros comprase una casa en Valencia a la que no pudo hacer frente y fuese embargada.

Este hombre, que vive en la pedanía murciana de Casillas, relata cómo hace más de quince años vivía en la Comunidad Valenciana y adquirió un préstamo de unos 20.000 euros para comprar una vivienda en la localidad de Albaida. La situación se complicó cuando no pudo hacer frente al pago: «Conocí a una persona con la que gastábamos más de lo que ganábamos, y eso contribuyó a que no pudiera hacer frente al pago. Estaba trabajando, pero dejé de pagar porque la vida me llevaba por otro camino», cuenta a La Opinión.

"Intenté renegociar con el banco para pagar a plazos 200 euros al mes, pero la entidad se negó"

Tras un tiempo sin hacer frente al pago de la cuota mensual, un día le llamaron del banco para notificarle de que la casa iba a ser embargada: «Ya no podía hacer nada, me dijeron». Dos años después afirma que intentó renegociar la deuda con la entidad financiera, proponiendo pagar cuotas más pequeñas: «Yo quería pagarlo a plazos, poco a poco con 200 euros al mes, que era lo que podía pagar entonces». Sin embargo, la entidad le comunicó que no podían hacer nada.

Con el paso de los años, M. M. decidió regresar a Murcia y asentarse en Casillas. Desde ahí dice que se puso a trabajar de nuevo y tratar de rehacer su vida, pero seguía viéndose arrastrado con las deudas que trajo de la comunidad vecina. Hasta que un día se enteró de que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se había acogido en su país a una normativa para reorganizar deudas en lugar de cerrar operaciones o liquidar activos. A partir de este hecho, comenta, descubrió que en España existía la Ley de Segunda Oportunidad. «Llegué a conocerla investigando y me pareció una posibilidad interesante. Inicialmente no me fiaba de nadie, pero empecé a informarme por interés», relata.

El vecino enseña el correo en el que le notificaron que había conseguido cancelar su deuda. / Juan Carlos Caval

Dos años de asesoramiento y trámites

A pesar de su inicial desconfianza, años después decidió probar este mecanismo legal. «Le comenté mi situación a mi pareja y le pregunté si debía probar la Ley de Segunda Oportunidad. Ella me dijo que tirara hacia delante», explica. Y así fue: «Probé y resultó ser real, así que avancé con el proceso». Durante unos dos años ha estado asesorándose y trabajando con los abogados de Repara tu deuda, viajando a Valencia y a los juzgados, pero, al final, reconoce que se lo han «puesto muy fácil». «Ahora me da ganas de trabajar y el dinero que gano no me lo van a tocar. Es una oportunidad muy grande».

Actualmente, M. M. paga 99 euros al mes en un plan de 48 meses, del cual ya ha completado más de la mitad. «Voy por el mes 28». La cancelación de la deuda a través de los abogados de Repara tu deuda no solo le ha beneficiado de forma reciente a M. M.: también a una mujer de Alcantarilla (78.000 euros de deuda cancelada tras necesitar financiación para poder pagar una intervención por problemas odontológicos) y a otra de San Pedro del Pinatar (23.000 euros de deuda cancelada por ser avalista en la adquisición de un vehículo) que se han acogido en el último mes a la Ley de Segunda Oportunidad.