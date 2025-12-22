La nueva ministra de Educación es persona non grata en Murcia

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha sido nombrada este lunes nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, en sustitución de Pilar Alegría, que cesó del cargo para concurrir a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

Asimismo, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, asumirá la Portavocía del Ejecutivo, que también recaía sobre Alegría.

Se da la circunstancia de que Milagros Tolón fue declarada persona non grata por el Ayuntamiento de Murcia en mayo de 2022, después de que el Grupo Municipal Popular llevara al Pleno la reprobación de la entonces alcaldesa de Toledo, por "el ataque al trasvase Tajo-Segura", que fue apoyada por la mayoría de grupos políticos.

Pidió "acabar con métodos obsoletos y buscar nuevas fórmulas para que el Levante tenga agua"

La dirigente socialista nunca ha escondido su reclamación de poner fin al acueducto, ni siquiera cuando ha visitado la Región de Murcia. "El río Tajo está totalmente contaminado debido a dos cuestiones: a la falta de depuración de la Comunidad de Madrid y al trasvase Tajo-Segura", explicó hace tres años durante un encuentro de ciudades relacionadas con el rey Alfonso X que tuvo lugar en Murcia.

"Es una cuestión de solidaridad territorial, es momento de acabar con métodos obsoletos y buscar nuevas fórmulas para que el Levante tenga agua, pero acabando con el Trasvase", defendió, al tiempo que invitaba a los murcianos a visitar el río a su paso por Toledo para comprobar su mala situación y poder llegar a un acuerdo.

Además, prometió defender los intereses de la ciudad de Toledo "en Murcia, Madrid, en Bruselas o en cualquier sitio de España", recordando que su discurso "es el mismo" en la capital regional que en cualquier otro lugar.

El exalcalde Serrano mostró su "absoluto desacuerdo" con la opinión de Tolón

El alcalde de Murcia de entonces, el también socialista José Antonio Serrano, mostró su "absoluto desacuerdo" con esa opinión porque, según dijo, "no se puede castigar a la Región de Murcia por una mala utilización del agua río arriba de Toledo, por una mala depuración en Madrid".

El problema, añadió, no está en Murcia, que es el territorio "donde mejor se aprovecha cada milímetro de agua" en cultivos modernizados y con un consumo totalmente racionalizado, a diferencia de los "regadíos extensivos" que hay en Castilla-La Mancha.

Enfrentada a García-Page

Tolón jurará o prometerá su cargo este lunes y por la tarde recibirá su cartera de las manos de Pilar Alegría para estrenarse este martes en la reunión del Consejo de Ministros, la última del año. La hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y secretaria general de la Agrupación Local Socialista de Toledo ha estado siempre muy próxima al presidente del Gobierno y su proyecto político, enfrentándose incluso al presidente de Castilla-La Mancha y líder socialista en esta comunidad, Emiliano García-Page, con el que es público que no tiene sintonía.

Tolón, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha ejercido como profesora en la Escuela para Adultos de Toledo, según la biografía facilitada por La Moncloa.