Los loteros de la Región reparten en el Sorteo Extraordinario de Navidad casi dos millones y medio, la mayoría en Las Torres de Cotillas

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad dejaba este año en la Comunidad murciana un total de 2.432.000 euros en premios superiores, confirmó el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la Región, José Laorden. Las pedreas van aparte y aún no se pueden contabilizar, apuntó.

En concreto, la diosa de la Fortuna ha guiñado el ojo especialmente a Las Torres de Cotillas, donde el último quinto en salir, el 18669, dejaba un millón y medio de euros a repartir entre los vecinos. Rosa Pérez, que tomó las riendas del negocio hace apenas un año, se emocionó al saber que el dinero había ido para conocidos de ella "de toda la vida", a quienes les hace mucha falta, lo cual, dijo, multiplica la alegría del premio. "Estamos en shock porque hemos recibido la noticia a los pocos minutos. Lógicamente, es para estar muy contentos", dijo Rosa a los periodistas que comenzaron a congregarse en este despacho del centro del pueblo.

Después iba la administración 'El Perro', ubicada en Ronda de Garay, en la capital murciana, en la cual se repartieron 600.000 euros gracias al 41716, el séptimo quinto. Una de las afortunadas fue Antonia Rodríguez, que contó que escogió el número por la Virgen del Carmen. "No lo sé todavía qué haré con el dinero porque tampoco es mucho, pero está muy bien", comentó, al poco de saber que le había tocado, y qué alegría.

La Región se llevó un trozo del pastel de seis de los ocho quintos premios de la Lotería de Navidad: en concreto, los municipios de Murcia, San Pedro del Pinatar, Caravaca de la Cruz y Las Torres de Cotillas recibieron un pellizco que sin duda vendrá muy bien a los que se lo embolsen.

Sin embargo, casi todos los grandes premios pasaron de largo por la Región. El primero, el Gordo, el 79432, se quedaba en León y en Madrid. También en la capital de España se vendía íntegramente el segundo premio, el 70048.

Cada habitante de la Región de Murcia habría gastado una media de 73,24 euros, 1,83 euros más que el año pasado, en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de este lunes, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado.

En el caso del tercero, el 90693, sí que dejó un pellizco en la Comunidad. En concreto, 200.000 euros en el litoral de la misma, puesto que cayó en Cartagena (en una administración del centro de la ciudad que se llama ‘El Gato Malo de la Suerte’, donde se repartió a cruceristas) y en San Pedro del Pinatar, en la ya clásica El Perolo.

"Hace tiempo que no dábamos ningún premio de esta magnitud", rememoraba Isabel, trabajadora de la administración, que vendió tres décimos. "Espero que haya caído en Cartagena", subrayó, aunque admitió que lo más seguro es que se lo llevasen cruceristas y el dinero esté incluso fuera de España.

El dueño de la administración, Víctor Leña, que trabaja como nutricionista del equipo de fútbol sala Jimbee Cartagena, dijo haber distribuido tres décimos del 90693 a través de máquina.

Por su parte, el despacho pinatarense, regentado por Miguel Ángel Zapata, vivía el sorteo "con mucho frío y con mucho nervio" mientras montaba su tradicional fiesta de cada 22 de noviembre, con una comilona y cohetes porque les iba a tocar. Y confirmaron haber vendido un único boleto del 90693.

Juana Martínez

No obstante, ya les había tocado antes, cuando salió el 23111, el primero de los ocho quintos. Según aseguraron desde la administración pinatarense, vendieron una serie completa (esto es, diez décimos) en ventanilla, de la terminación del 12, La Talega. Lo cual celebraron con su mascota (el flamenco), con el estallido de confetis de color rosa y hasta con champán y pirotecnia, además de con un tributo especial al fallecido Clive Arrindel, el Calvo de la Lotería: su hermana Alison y uno de sus mejores amigos, John Yapp, desplazaron al municipio costero, comentó Zapata, "muy contento" por haber repartido la suerte.

John Yapp tomó la palabra y dijo sobre su difunto amigo: "Quiero recordar la alegría que aportó y recibió de los ganadores de la lotería, que lo llegaron a considerar el rostro de la fortuna. Lo sé porque personalmente escuché estando con él cómo le saludaban muchos turistas españoles en Londres, y cómo le pedían hacerse fotos con él".

El Perolo también vendió parte del tercer quinto premio, el 77715. En total, según sus cálculos, al menos 122.000 euros en 13 décimos.

El quinto de los quintos premios (valga la redundancia), el 41716, quedó algo más repartido, con afortunados en Murcia y en Caravaca de la Cruz. En la Ciudad Santa, vecinos compraron en ventanilla diez décimos, por lo que la administración repartió 60.000 euros en total.

El dueño del despacho, Juan Flores, se mostró "muy contento con este premio", dado que "para la administración ha sido toda una suerte darlo", explicó, para añadir que esta decena de décimos con el séptimo quinto premio se vendió a principios de agosto. Además, dijo que también cayó alguna pedrea de décimos abonados a grupos de las fiestas de Moros y Cristianos de Caravaca.

Y el octavo quinto premio, el 18669, se vendió en Las Torres de Cotillas, pueblo donde más dinero cayó.

Los quintos premios están dotados con una cuantía de 60.000 euros a la serie, esto es, 6.000 al décimo.

Auge de la venta telemática

Como viene pasando desde hace unos años (en especial desde que se popularizó la venta por máquina), los responsables de la gran mayoría de administraciones ven complicado saber quiénes son los agraciados, a no ser que se venda un número concreto a, por ejemplo, una peña.

Ya no suele ir el premiado, décimo en mano, a brindar con cava con el lotero que le ha bendecido con la suerte. La venta telemática permite a los loteros distribuir décimos por todo el territorio nacional y más de un ‘clásico’ opina que "ya no es como antes, ya no tiene gracia".