Lotería de Navidad Murcia 2025 | Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad que han caído en la Región de Murcia

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad no ha sido especialmente generoso con la Región de Murcia este año. De los trece grandes premios que se reparten (ocho quintos premios, dos cuartos, un tercero, un segundo y el Gordo), solo cinco han salpicado a la comunidad murciana.

Un año más, la administración El Perolo, en San Pedro del Pinatar, ha sido la que más suerte ha repartido en la Región. Ha vendido tres de los cinco números premiados que se han distribuido dentro de las fronteras murcianas: el tercer premio 90693, el primer quinto 23112 y el tercer quinto 77715. Cada quinto premio está dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo.

Y es que esta administración de lotería, emplazada en la calle Gabriel Cañadas de San Pedro del Pinatar, siempre reparte premios por una cuestión estadística , al comprar muchísimos números.

Murcia, Caravaca de la Cruz y Las Torres de Cotillas han sido los municipios agraciados con los otros dos quintos, los últimos del Sorteo y los más tardíos en cantarse en el Teatro Real de Madrid. En concreto, el séptimo 'quinto', el 41716, se ha vendido en la administración El Perro de Murcia, emplazada en Ronda de Garay, así como en el establecimiento de Gran Vía 32, en Caravaca. Mientras que el último quinto, el 18669, se ha repartido en la administración situada en el número 15 de la calle Mayor de Las Torres de Cotillas.

El tercer premio, la gran alegría en la Región

La administración pinatarense El Perolo ha vendido el premio más cuantioso repartido en la comunidad, el tercero (90693), dotado con 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo, pero no ha sido la única. En Cartagena también se ha repartido el número.

La administración Gato Malo de la Suerte, ubicada en la calle Mayor de la ciudad portuaria, ha repartido tres décimos del tercer premio, a través de máquina, según ha expresado el dueño del establecimiento, Víctor Leña, que también trabaja como nutricionista del equipo de fútbol sala Jimbee Cartagena.

La administración cartagenera Gato Malo de la Suerte celebra haber vendido tres décimos del tercer premio / Iván Urquízar

Una de las trabajadoras de la administración, Isabel Ruiz, ha indicado que por allí pasan muchos cruceristas a lo largo del año: "Espero que haya caído en Cartagena, pero hemos vendido a muchos extranjeros de los cruceros".

El Gato Malo de la Suerte recibe a diario a miles de cruceristas en la calle Mayor de la ciudad portuaria, algunos de ellos aprovechan la parada para comprar algún décimo, por eso en la administración no descarta que alguno de esos números con la suerte hayan ido a parar fuera de España.

Números premiados de la Lotería de Navidad en la Región de Murcia Tercer premio : 90693, en Cartagena y San Pedro del Pinatar (El Perolo)

: 90693, en Cartagena y San Pedro del Pinatar (El Perolo) Primer quinto premio : 23112, en San Pedro del Pinatar (El Perolo)

: 23112, en San Pedro del Pinatar (El Perolo) Tercer quinto premio : 77715, en San Pedro del Pinatar (El Perolo)

: 77715, en San Pedro del Pinatar (El Perolo) Séptimo quinto premio : 41716, en Murcia y Caravaca

: 41716, en Murcia y Caravaca Octavo quinto premio: 18669, en Las Torres

El Gordo esquiva la Región

El primer premio, El Gordo , con 400.000 euros por décimo, ha sido el 79432 y ha pasado de largo de la Región: solo se ha vendido en Madrid y León. El número ha sido vendido en la administración número 246 de Madrid (calle Ricardo Ortiz 8) y en las localidades de Villablino, La Bañeza y La Pola de Gordón (León).

Dos asociaciones de fútbol y una de campaneros han repartido 468 millones del Gordo en la localidad leonesa de La Bañeza, donde se han vendido 117 series de ese primer premio, según han informado a EFE desde la administración número uno de la localidad.

Todas las series se han vendido en participaciones y no se ha vendido nada por ventanilla, señalan desde dicha administración.

¿Cómo cobrar un premio?

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.