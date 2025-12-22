Lotería de Navidad Murcia 2025 | El séptimo 'quinto' salpica a Murcia y Caravaca

El séptimo quinto premio de la Lotería de Navidad 2025, el 41716, ha salpicado a la Región de Murcia. En concreto, se ha vendido en Murcia y Caravaca de la Cruz.

Dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo, este quinto premio se ha distribuido en la administración El Perro de Murcia, emplazada en Ronda de Garay, así como en la administración de Gran Vía 32, en Caravaca.

En el caso del municipio caravaqueño, la administración ha vendido 10 décimos por ventanilla a sus clientes; por lo que en total ha repartido 60.000 euros, detalló a La Opinión el dueño de la administración, Juan Flores.

"Muy contento con este premio, para la administración ha sido toda una suerte darlo", explicó añadiendo que también había dado este lunes alguna pedrea de décimos abonados a grupos de las fiestas de Moros y Cristianos de Caravaca. Esta decena de décimos con el séptimo quinto premio se vendieron a principios de agosto, indicó Flores.

Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Los ganadores del "gordo", así como los de los segundos y terceros premios del sorteo de la Lotería de Navidad, tendrán que dedicar el 20 % de las ganancias a tributar ante la Hacienda Pública, teniendo en cuenta que los primeros 40.000 euros están exentos. Así, por ejemplo, si se gana el "gordo", dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador, con 328.000 euros.

De la misma manera, para un segundo premio, dotado con 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos, de manera que Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador, con 108.000 euros. Los ganadores de un tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros.

Recuerda que puedes comprobar si tu número ha sido premiado aquí.