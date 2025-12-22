Lotería de Navidad Murcia 2025 | El Perolo también vende el tercer quinto premio

La administración de El Perolo ha vendido otro quinto premio de la Lotería de Navidad. La administración de San Pedro del Pinatar ya ha vendido dos quintos premios, el 23112 y el 77715, así como el tercer premio, el 90693.

La administracion pinatarense ha vendido todos los números de la Lotería de Navidad premiados hasta ahora en la Región de Murcia: dos quintos premios y el tercero.

Y es que esta administración de lotería, emplazada en la calle Gabriel Cañadas de San Pedro del Pinatar, siempre reparte premios por una cuestión estadística, al comprar muchísimos números.

Como saben de antemano que darán premios sí o sí, en el Perolo siempre organizan una jarana, donde (antes incluso de que los bombos empiecen a girar) se derrocha confeti y hasta reparten viandas entre oriundos y visitantes.

Este despacho, regentado por Miguel Ángel Zapata , vivía el sorteo "con mucho frío y con mucho nervio". "Ha venido gente muy pronto, antes que nunca", decía Zapata.

Este año, El Perolo quiere rendir un tributo especial al fallecido Clive Arrindel, el Calvo de la Lotería. Su hermana y uno de sus amigos se desplazaron al municipio costero, comentó Zapata, "muy contento" por haber repartido la suerte.

Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Los ganadores del "gordo", así como los de los segundos y terceros premios del sorteo de la Lotería de Navidad, tendrán que dedicar el 20 % de las ganancias a tributar ante la Hacienda Pública, teniendo en cuenta que los primeros 40.000 euros están exentos. Así, por ejemplo, si se gana el "gordo", dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador, con 328.000 euros.

De la misma manera, para un segundo premio, dotado con 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos, de manera que Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador, con 108.000 euros. Los ganadores de un tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros.

Recuerda que puedes comprobar si tu número ha sido premiado aquí.