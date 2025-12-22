Lotería de Navidad Murcia 2025 | Cartagena y San Pedro del Pinatar, agraciados con el tercer premio: "Hemos vendido a muchos extranjeros de los cruceros"

El tercer premio de la Lotería de Navidad 2025, el 90693, ha caído en la Región de Murcia, en concreto en San Pedro del Pinatar y Cartagena.

La administración de El Perolo, que ya ha repartido suerte con dos quintos premios, ha sido la administración de San Pedro del Pinatar que ha vendido este tercer premio, mientras que en Cartagena se ha distribuido en la administación Gato Malo de la Suerte, ubicada en la calle Mayor.

"Espero que haya caído en Cartagena pero hemos vendido a muchos extranjeros de los cruceros", señaló una de las trabajadoras de la administración de Lotería número 1 de Cartagena, Isabel Ruiz.

El dueño de la administración, Víctor Leña, que trabaja como nutricionista del equipo de fútbol sala Jimbee Cartagena, asegura haber distribuido tres décimos del tercer premio 90693 a través de máquina.

El Gato Malo de la Suerte recibe a diario a miles de cruceristas en la calle Mayor de la ciudad portuaria, algunos de ellos aprovechan la parada para comprar algún décimo, por eso en la administración no descarta que alguno de esos números con la suerte hayan ido a parar fuera de España.

El tercer premio está dotado con 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo.

El Perolo vende los números premiados en la Región

La administracion pinatarense ha vendido todos los números de la Lotería de Navidad premiados hasta ahora en la Región de Murcia: dos quintos premios y el tercero.

Y es que esta administración de lotería, emplazada en la calle Gabriel Cañadas de San Pedro del Pinatar, siempre reparte premios por una cuestión estadística, al comprar muchísimos números.

Como saben de antemano que darán premios sí o sí, en el Perolo siempre organizan una jarana, donde (antes incluso de que los bombos empiecen a girar) se derrocha confeti y hasta reparten viandas entre oriundos y visitantes.

En El Perolo celebran haber vendido el tercer premio y dos quintos, este lunes. / Loyola Pérez de Villegas

Este despacho, regentado por Miguel Ángel Zapata , vivía el sorteo "con mucho frío y con mucho nervio". "Ha venido gente muy pronto, antes que nunca", decía Zapata este lunes 22 de diciembre, su día más grande del año.

Este 2025, El Perolo quiere rendir un tributo especial al fallecido Clive Arrindel, el Calvo de la Lotería. Su hermana y uno de sus amigos se desplazaron al municipio costero, comentó Zapata, "muy contento" por haber repartido la suerte.

2,772 millones en juego

Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Los ganadores del "gordo", así como los de los segundos y terceros premios del sorteo de la Lotería de Navidad, tendrán que dedicar el 20 % de las ganancias a tributar ante la Hacienda Pública, teniendo en cuenta que los primeros 40.000 euros están exentos. Así, por ejemplo, si se gana el "gordo", dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador, con 328.000 euros.

De la misma manera, para un segundo premio, dotado con 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos, de manera que Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador, con 108.000 euros. Los ganadores de un tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros.

Recuerda que puedes comprobar si tu número ha sido premiado aquí.