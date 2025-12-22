Lotería de Navidad 2025 | El primer quinto premio cae en San Pedro del Pinatar en Murcia

El primer quinto premio de la Lotería de Navidad 2025, el 23112, ha caído en la Región de Murcia, en concreto en San Pedro del Pinatar. Ha sido la administración de El Perolo la que ha vendido el número. Una serie completa (esto es, diez décimos) en ventanilla. Lo cual celebraron con su mascota (el flamenco), con el estallido de confetis de color rosa y hasta con cohetes.

El quinto premio está dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo. Como ya estaban preparados, los presentes lucían camisetas en las que se leía '5º Premio'. Tienen para todos los que vayan tocando en la localidad costera.

Fiesta cada año

Si se pincha en la cuenta de X (antes Twitter) de El Perolo cada 22 de diciembre, saltan globos de colores, el signo, en esta red social, de que es el cumpleaños del usuario en cuestión. Y es que en esta administración de lotería, emplazada en la calle Gabriel Cañadas de San Pedro del Pinatar, el día más grande es el de la Lotería.

Como saben de antemano que darán premios sí o sí (es una cuestión estadística, al comprar muchísimos números), siempre organizan una jarana de antemano, donde (antes incluso de que los bombos empiecen a girar) se derrocha confeti y hasta reparten viandas entre oriundos y visitantes.

No solo este manjar: quienes se pasen caer por la celebración, sean agraciados o no, pueden degustar, gratis, migas, cerveza y jamón. Este lunes, manteles de color rosa (todo muy corporativo) en mesas dispuestas para la ocasión. 'Abrimos esta tarde para pagar premios', recordaban en un enorme cartel.

Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Los ganadores del Gordo, así como los de los segundos y terceros premios del sorteo de la Lotería de Navidad, tendrán que dedicar el 20 % de las ganancias a tributar ante la Hacienda Pública, teniendo en cuenta que los primeros 40.000 euros están exentos. Así, por ejemplo, si se gana el Gordo, dotado con 400.000 euros, quedan exentos los primeros 40.000 euros y se tributa por los 360.000 euros restantes, de manera que Hacienda se queda con 72.000 euros y el ganador, con 328.000 euros.

De la misma manera, para un segundo premio, dotado con 125.000 euros, se tributaría por los 85.000 euros no exentos, de manera que Hacienda se queda con 17.000 euros y el ganador, con 108.000 euros. Los ganadores de un tercer premio (50.000 euros) tendrán que tributar 2.000 euros y se quedarán con 48.000 euros, mientras que el resto de premios está exento por no alcanzar los 40.000 euros.

Recuerda que puedes comprobar si tu número ha sido premiado aquí.