Lotería de Navidad 2025, en directo | Premios, números y localidades afortunadas en la Región de Murcia
Niños y niñas de San Ildefonso
En esta edición, un total de 28 menores participan en el canto de los números y premios: 16 niñas y 12 niños de entre 10 y 14 años. Como es habitual, el grupo refleja una notable diversidad, con participantes de nacionalidad española, boliviana, nicaragüense, guineana y hondureña, entre otras. Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao son los encargados de esta primera tanda de premios.
Segundo premio: 70.048
Tan solo quince minutos después del comienzo del sorteo, los niños de San Ildefonso han cantado el segundo premio: 70.048. 1.250.000 euros a la serie. Se ha vendido en Madrid.
El gasto medio de los murcianos en Lotería de Navidad se sitúa este año en 65,14 euros por persona, un 1,6 % más que en 2024. En total, la inversión alcanza los 103,3 millones de euros, según los datos facilitados este lunes por Loterías y Apuestas del Estado.
El gasto medio de los murcianos en Lotería de Navidad se sitúa este año en 65,14 euros por persona, un 1,6 % más que en 2024. En total, la inversión alcanza los 103,3 millones de euros, según los datos facilitados este lunes por Loterías y Apuestas del Estado.
El sorteo de este año repartirá 2.772 millones de euros
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá este lunes hasta 2.772 millones de euros, con un premio gordo valorado en cuatro millones de euros por serie, traducido en unos 400.000 euros por décimo. El segundo premio repartirá 125.000 euros por décimo, y el tercero, 50.000 euros.
Comienza el Sorteo Extraordinario de Navidad
Bienvenidos al Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, de este 22 de diciembre de 2025. Desde La Opinión daremos a conocer minuto a minuto los premios, los números y las localidades afortunadas en la Región de Murcia. ¡Mucha suerte!
