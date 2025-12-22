Lotería de Navidad 2025, en directo | Premios, números y localidades afortunadas en la Región de Murcia

Los murcianos han gastado este año 65,14 euros de media en Lotería de Navidad

La primeras bolas ya están saliendo, y se escucha el tradicional cántico de los niños de San Ildefonso.

El gasto medio de los murcianos en Lotería de Navidad se sitúa este año en 65,14 euros por persona, un 1,6 % más que en 2024. En total, la inversión alcanza los 103,3 millones de euros, según los datos facilitados este lunes por Loterías y Apuestas del Estado.